i Österreich sucht das Jugendwort des Jahres. iStock/Screenshot Pinpoll Gen Z-Quiz "Fine Shyt", "Zag Haxn"? Teste dein Jugendwort-Wissen! Österreich sucht das Jugendwort 2026. Teste jetzt dein Wissen und finde heraus, wie viele Begriffe du wirklich kennst! Von Community Heute 05.11.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Dayummm", "tuff" oder doch lieber "Oaschbude"? Wer bei diesen Begriffen nur Bahnhof versteht, ist nicht mehr am Puls der Jugendsprache. Jetzt sucht Österreich wieder das Jugendwort des Jahres 2026 – und "Heute" testet dein Wissen.

Was früher "leiwand" oder "urcool" war, heißt heute plötzlich "tuff" oder "dayummm". Besonders auf Social Media verbreiten sich neue Begriffe rasend schnell und werden von Jugendlichen in ihren Sprachgebrauch übernommen. Doch während manche Ausdrücke mittlerweile auch älteren Generationen bekannt sind, sorgen andere für große Fragezeichen. Wer weiß schon auf Anhieb, was mit "clock it", "fine shyt" oder "bodenlos" gemeint ist?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch heuer sucht die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) wieder das Jugendwort des Jahres. Unter den Kandidaten finden sich sowohl englische Ausdrücke als auch typisch österreichische Begriffe.

Jetzt bist du dran!

Aber Hand aufs Herz: Wie viele dieser Begriffe kennst du wirklich? Weißt du sofort, was Jugendliche damit meinen, oder verstehst du bei manchen Ausdrücken nur Bahnhof? Jetzt kannst du dein Wissen unter Beweis stellen! Teste dich durch die Jugendwörter des Jahres und finde heraus, ob du noch mit der jungen Generation mithalten kannst.

Österreich sucht das Jugendwort 2026

Wer selbst mitentscheiden möchte, welcher Begriff das Rennen macht, kann noch bis zum 1. Dezember 2026 auf oewort.at abstimmen.

i ?

Die Gewinner werden Mitte Dezember bekannt gegeben. Bis dahin heißt es: Jugendwörter lernen, Wissen testen und mitreden!