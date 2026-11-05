i Am Donnerstag kam es in Döbling zu einem heftigen Unfall Leserreporter Bim-Fahrer aus Kabine befreit Crash zwischen Lkw und Bim! Zwei Verletzte in Wien Am Donnerstagnachmittag kam es in Döbling zu einem folgenschweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw – zwei Personen wurden verletzt. Von Justine Gull 05.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Unfall in Wien-Döbling! In der Daringergasse krachten gegen 14.30 Uhr eine Straßenbahn und ein Lkw zusammen. Laut ersten Erhebungen soll der Lkw-Fahrer ein Stoppschild missachtet haben. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Die Straßenbahn sprang aus dem Gleisbett und wurde im Frontbereich derart stark beschädigt, dass der Fahrer von der Berufsfeuerwehr Wien befreit werden musste.

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien bestätigte den Einsatz gegenüber "Heute". Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt zwei Personen verletzt. Wie die Berufsrettung Wien mitteilte, musste eine 50-jährige Frau, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, mit Prellungen ins Spital gebracht werden.

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Nach rund einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder abrücken. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.