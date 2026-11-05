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Am Donnerstag kam es in Döbling zu einem heftigen Unfall
Am Donnerstag kam es in Döbling zu einem heftigen Unfall
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Bim-Fahrer aus Kabine befreit

Crash zwischen Lkw und Bim! Zwei Verletzte in Wien

Am Donnerstagnachmittag kam es in Döbling zu einem folgenschweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw – zwei Personen wurden verletzt.
Von Justine Gull
05.11.2026, 16:16
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Heftiger Unfall in Wien-Döbling! In der Daringergasse krachten gegen 14.30 Uhr eine Straßenbahn und ein Lkw zusammen. Laut ersten Erhebungen soll der Lkw-Fahrer ein Stoppschild missachtet haben. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Die Straßenbahn sprang aus dem Gleisbett und wurde im Frontbereich derart stark beschädigt, dass der Fahrer von der Berufsfeuerwehr Wien befreit werden musste.

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Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien bestätigte den Einsatz gegenüber "Heute". Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt zwei Personen verletzt. Wie die Berufsrettung Wien mitteilte, musste eine 50-jährige Frau, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, mit Prellungen ins Spital gebracht werden.

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    Nach rund einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder abrücken. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

    Gul, Akt. 05.11.2026, 16:30, 05.11.2026, 16:16
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