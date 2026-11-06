i Das "Wienerberger Genusseck" verwandelt seinen Eingangsbereich in ein funkelndes Winterparadies. Viktoria Chludzinski Funkelndes Weihnachtsparadies Wiener Lokal eröffnet Punschstand mit Selfie-Hotspot Ein Restaurant läutet in Wien-Meidling die Punsch-Saison ein. Mit einem fabelhaften Stand und einer Aktion beginnt am Montag der Weihnachtszauber. Von Community Heute 06.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Punsch und Selfie-Hotspot! Das "Wienerberger Genusseck" in der Oswaldgasse startet am Montag den Meidlinger Weihnachtszauber. Mit einem bezaubernden Punschstand samt Christbaum, Lichtermeer und englischer Telefonzelle stehen bereits vor der Eröffnung Kunden und Passanten für Selfies an.

Punsch-Stand mutiert zu Selfie-Hotspot

Das Restaurant verwandelt den Eingangsbereich in ein funkelndes Winterparadies. Vor dem Restaurant erwartet Besucher ein festlich geschmückter Punschstand mit einem prächtigen Christbaum, einem funkelnden Lichtermeer und einer besonderen Attraktion.

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Wiener Lokal eröffnet Punschstand mit Selfie-Hotspot i ?

Eine typisch britische Telefonzelle sorgt für London-Flair und bietet die perfekte Kulisse für weihnachtliche Selfies. Beim vorweihnachtlichen Treiben, der ab Montag startet, geht es aber nicht nur um schöne Fotos und heiße Getränke. Das Genusseck verbindet den Start in die Punschsaison mit einer besonderen Spendenaktion.

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Punschstand startet mit netter Aktion

Für jeden verkauften Punsch wird ein Euro für den guten Zweck an den Bezirk Meidling gespendet. So können Besucher mit jedem Häferl gleichzeitig etwas Gutes tun. Auf Social Media gab das Restaurant die Aktion bekannt. Ab 18 Uhr geht der Winterzauber los, täglich wird der Stand von 18 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Spätestens seit dem Mascherl-Wahnsinn in der Wiener City im Vorjahr ist Weihnachtsdekoration in der Hauptstadt in aller Munde. Nach dem XXL-Christbaum über dem Hotel Sacher wird nun auch der 12. Bezirk für Weihnachten geschmückt.