i An der Steiner Donaulände wurde ein neuer Infocontainer eröffnet, der täglich von 7 bis 19 Uhr zugänglich ist. © NLK Khittl Arbeiten in Stein-Mautern Donaubrücke wird saniert – Neuer Infopunkt für Pendler Die Donaubrücke Stein-Mautern steht vor einer umfassenden Sanierung. Ein neuer Infocontainer informiert ab sofort über die geplanten Arbeiten. Von Community Heute 07.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer regelmäßig über die Donaubrücke Stein-Mautern fährt, kann sich ab sofort über die anstehenden Bauarbeiten informieren. An der Steiner Donaulände wurde ein neuer Infocontainer eröffnet, der täglich von 7 bis 19 Uhr zugänglich ist.

Auf rund 60 Quadratmetern erfahren Besucher alles über die Geschichte der Donauquerung – von den ersten Holzbrücken bis zur heutigen Stahlkonstruktion. Auch die geplante Sanierung, der Bau der Ersatzbrücke und die damit verbundenen Herausforderungen werden erklärt. Ein Projektvideo gibt zusätzliche Einblicke.

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Knapp 22.000 Haushalte werden informiert

"Wir wollen die Bevölkerung so gut wie möglich mitnehmen und keine Fragen offenlassen", erklärt Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Die Sanierung und Verbreiterung der Brücke sei ein Mammutprojekt, das für Pendler, Familien und Betriebe in der Region von großer Bedeutung sei.

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Zusätzlich wurden knapp 22.000 Informationsschreiben an die Bevölkerung verschickt. Auch auf der Projektwebsite können sich Interessierte über den aktuellen Bauzeitplan, die Arbeiten und mögliche Einschränkungen informieren.

Brücke bleibt vorerst befahrbar

Gute Nachrichten gibt es für Autofahrer: Laut der jüngsten Brückenprüfung sind derzeit keine zusätzlichen Verkehrseinschränkungen notwendig. Die Donaubrücke kann weiterhin unter den geltenden Bedingungen genutzt werden.

Allerdings schreitet die Korrosion an den oberen tragenden Stahlteilen weiter voran. Deshalb sind bereits 2027 Erhaltungsarbeiten notwendig, um die bestehende Brücke bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der Ersatzbrücke im Jahr 2028 nutzen zu können.

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Während der Arbeiten könnte es zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen kommen. Über konkrete Maßnahmen soll die Bevölkerung rechtzeitig informiert werden. Die nächste Brückenprüfung ist für das Frühjahr 2027 geplant.