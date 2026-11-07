WEGA-Einsatz in Wien! Beamte schnappen Einbrecher

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wien-Favoriten! Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Mann, der über eine Leiter auf einen Balkon kletterte. Wenig später klickten für einen 32-Jährigen die Handschellen.
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In der Nacht auf Samstag kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im 10. Wiener Bezirk. Eine Frau hatte beobachtet, wie ein Mann mithilfe einer Leiter auf den Balkon einer Wohnung gelangte. Als sie anschließend den Lichtkegel einer Taschenlampe im Inneren bemerkte, wählte sie sofort den Polizeinotruf.
Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten rückten an und umstellten das Gebäude. Währenddessen verschafften sich Einsatzkräfte der WEGA durch die eingeschlagene Terrassenscheibe Zutritt zur Wohnung.
Im Inneren stießen die Polizisten auf den mutmaßlichen Einbrecher. Der 32-jährige Österreicher wurde angehalten und anschließend von Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse festgenommen.
Bei dem Einsatz stellten die Ermittler einen Hammer, zwei Schraubenzieher sowie ein Paar Handschuhe sicher. Die Gegenstände dürften als Einbruchswerkzeug gedient haben.
Der 32-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Seine Einvernahme steht noch aus. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.