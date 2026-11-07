i Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Mann, der über eine Leiter auf einen Balkon kletterte. LPD Wien Tatort Favoriten WEGA-Einsatz in Wien! Beamte schnappen Einbrecher In Wien-Favoriten kam es in der Nacht auf Samstag zu einem WEGA-Einsatz. In einer Wohnung wurde ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Von Community Heute 07.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wien-Favoriten! Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Mann, der über eine Leiter auf einen Balkon kletterte. Wenig später klickten für einen 32-Jährigen die Handschellen.

WEGA stürmt Wohnung

In der Nacht auf Samstag kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im 10. Wiener Bezirk. Eine Frau hatte beobachtet, wie ein Mann mithilfe einer Leiter auf den Balkon einer Wohnung gelangte. Als sie anschließend den Lichtkegel einer Taschenlampe im Inneren bemerkte, wählte sie sofort den Polizeinotruf.

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Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten rückten an und umstellten das Gebäude. Währenddessen verschafften sich Einsatzkräfte der WEGA durch die eingeschlagene Terrassenscheibe Zutritt zur Wohnung.

Hammer und Schraubenzieher sichergestellt

Im Inneren stießen die Polizisten auf den mutmaßlichen Einbrecher. Der 32-jährige Österreicher wurde angehalten und anschließend von Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse festgenommen.

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Bei dem Einsatz stellten die Ermittler einen Hammer, zwei Schraubenzieher sowie ein Paar Handschuhe sicher. Die Gegenstände dürften als Einbruchswerkzeug gedient haben.

Der 32-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Seine Einvernahme steht noch aus. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.