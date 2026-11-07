i ? Tabellenführer Rapid Wien Teletext-Phantom sorgt in der Donaustadt für Lacher Kurioser Fund in Wien-Donaustadt! Ein unbekannter Fußballfan verteilt offenbar ausgedruckte Bundesliga-Tabellen aus dem ORF-Teletext. Von Maxim Zdziarski 07.11.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Rapid-Fans sind derzeit in Feierlaune! Die Hütteldorfer lachen von der Tabellenspitze der Bundesliga, während Erzrivale Austria Wien weit hinten liegt. Einem offenbar besonders euphorischen Anhänger reicht es aber nicht, die Tabelle einfach nur am Handy anzusehen.

In der Wiener Donaustadt treibt nämlich ein regelrechtes Teletext-Phantom sein Unwesen. Wie "Heute"-Leser Jochen am Freitagmorgen entdeckte, hat ein Unbekannter offenbar die aktuelle Bundesliga-Tabelle einfach aus dem ORF-Teletext ausgedruckt und öffentlich an verschiedenen Stellen im Grätzl angebracht.

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Rapid grün, Austria violett markiert

Tabellenführer Rapid Wien ist mit grüner Farbe hervorgehoben. Auch der Erzrivale aus Favoriten bekommt eine farbliche Markierung ab – die vorletzte Austria ist mit violetten Balken gekennzeichnet.

Für Jochen ist die Sache ziemlich eindeutig. "Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen Rapid-Fan handelt", lacht der Donaustädter im Gespräch mit "Heute". Noch mehr als die grün-violette Markierung überrascht ihn allerdings die Wahl des Mediums.

"Also den Teletext auszudrucken ist schon sehr schräg", schmunzelt der Leserreporter. Wer hinter der ungewöhnlichen Aktion steckt, ist bislang unbekannt. Fest steht nur: Hier dürfte jemand die Tabellenführung der Grün-Weißen besonders ausgiebig zelebrieren.

Sportlich haben die Hütteldorfer derzeit tatsächlich allen Grund zur Freude. Zehn der bisherigen elf Spiele konnte Rapid gewinnen. Am Freitagabend (19.30 Uhr, live auf Sky) wartet mit dem Wolfsberger AC das nächste Duell. Dabei trifft der Tabellenführer unmittelbar vor der Länderspielpause auf das Schlusslicht.

Trainer Johannes Hoff Thorup warnt trotz der klaren Ausgangslage vor Überheblichkeit: "Wir müssen respektvoll und diszipliniert an die Sache herangehen. Ich erinnere meine Jungs immer daran, was uns in diese Position gebracht hat."

Auch Louis Schaub mahnt zur Vorsicht: "Wir haben zwar zehn von elf Spielen gewonnen, aber die Gegner stellen sich ja auch auf uns ein. Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, wird es eng." Ob das Donaustädter Teletext-Phantom nach dem Spiel wieder zum Drucker greift, bleibt abzuwarten.