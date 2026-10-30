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Ideal für eine entspannte Auszeit und Familie und Freunden.
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(c)Presshaus Schützen/Leo Drechsler, Alex Lang
Kleine leisten Großes im Bgld.

Historischer Charme trifft Wohnkomfort

Wer das Besondere sucht, findet im Presshaus Schützen eine au ßergewöhnliche Unterkunft mit viel Charakter und Wohlfühlambiente.
Von Heute Redaktion
30.10.2026, 04:00
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Das liebevoll renovierte ehemalige Presshaus verbindet die Tradition des burgenländischen Weinbaus mit modernem Wohnkomfort und schafft so ein einzigartiges Ambiente für einen entspannten Urlaub in Schützen am Gebirge.

Der historische Charakter des Hauses bleibt dabei erhalten – die über 100 Jahre alte Weinpresse im Eingangsbereich erinnert an die Geschichte des Gebäudes und macht den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. Ein gemütlicher Panoramakamin, die offene Wohnküche sowie die geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmer sorgen für Wohlfühlatmosphäre zu jeder Jahreszeit.

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Facts & Figures

Das Presshaus Schützen hat eine großzügige Terrasse mit Sommerküche und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Die ruhige Lage macht die Unterkunft zum perfekten Ausgangspunkt für Aktivitäten. Kontakt: Leopold Drechsler, Hauptstraße 133,

7081 Schützen am Gebirge. +43 664 355 70, www.presshaus-schuetzen.at

red, Akt. 30.10.2026, 04:00, 29.10.2026, 15:54
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