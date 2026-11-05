i Der Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins lädt zum Adventmarkt am 12. Dezember. ©ÖTV Tierischer Weihnachtszauber Punsch trinken und Gutes tun? Am 12. Dezember geht das Weihnachtsstimmung für den guten Zweck: Am 12. Dezember lädt der Assisi-Hof in Stockerau zu einem ganz besonderen Adventmarkt ein. Von Heute Tierisch 05.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn der Duft von Weihnachtsbäckerei in der Luft liegt und die Vorfreude auf das Christkind wächst, wird es auch am Assisi-Hof in Stockerau (Niederösterreich) besonders gemütlich. Am Samstag, dem 12. Dezember, öffnet der Österreichische Tierschutzverein von 11 bis 16 Uhr seine Hoftore für einen stimmungsvollen Adventmarkt. Die Besucher erwartet ein vorweihnachtlicher Nachmittag, bei dem nicht nur Menschenherzen höherschlagen.

Tierische Begegnungen mit Herz

Mehr als 100 Tiere haben auf dem idyllisch gelegenen Assisi-Hof inmitten eines Auwaldes Zuflucht gefunden. Zwergesel, Minischweine, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen und zahlreiche Kleintiere werden hier liebevoll versorgt. Auch verletzte oder verwaiste Wildtiere finden bei Bedarf Hilfe.

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Bei geführten Hofrundgängen können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Geschichten der tierischen Bewohner kennenlernen. Dabei erfahren sie, wie aus verängstigten oder hilfsbedürftigen Tieren wieder lebensfrohe Schützlinge werden, die auf eine zweite Chance hoffen dürfen.

Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Ein spielerisches Kinderprogramm vermittelt, wie wichtig ein respektvoller und liebevoller Umgang mit Tieren ist.

Geschenke kaufen für den guten Zweck

Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, könnte bei den regionalen Ausstellern fündig werden. Sie präsentieren handgemachte Kleinigkeiten und liebevolle Geschenkideen. Vegetarische Mehlspeisen sorgen zwischendurch für eine süße Stärkung.

„Unser Adventmarkt verbindet die Vorfreude auf Weihnachten mit einem wichtigen Anliegen, das über die Feiertage hinaus Bestand hat: Hilfe für Tiere in Not.“ Stephanie Lang Hofleiterin

Ein besonderes Highlight ist die Tombola, bei der attraktive Preise auf die Teilnehmer warten. Das Beste daran: Der Erlös kommt den Tieren des Assisi-Hofs zugute.

Ein Weihnachtswunsch für die Tiere

Für das Team des Assisi-Hofs ist der Adventmarkt auch eine Gelegenheit, auf die tägliche Tierschutzarbeit aufmerksam zu machen. Denn die Versorgung, Pflege und Vermittlung der tierischen Schützlinge kennt keine Feiertage. Wer am 12. Dezember vorbeischaut, kann deshalb nicht nur einen schönen Adventnachmittag verbringen, sondern gleichzeitig jenen helfen, die ihre Wünsche nicht selbst unter den Christbaum legen können.

Wichtig: Aus Rücksicht auf die tierischen Bewohner dürfen eigene Hunde nicht zum Adventmarkt mitgebracht werden.