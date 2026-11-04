i Katzen sind ortsgebunden und tun sich mit Umzügen wesentlich schwerer als Hunde. iStock©: M-Production Tierischer Scheidungsstreit Keine Pendelei mehr! Katze ist kein "Trennungskind" Chiles Höchstgericht entscheidet im Streit um eine Hauskatze zugunsten des Tierschutzes und spricht der Frau das Betreuungsrecht zu. Von Heute Tierisch 04.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Chiles gelten Tiere zwar als "bewegliche Sachen". Die fünf Richter des Obersten Gerichtshofs stellten den Schutz einer Katze aber über den Streit um das Eigentum.

Wie NTV berichtet, sprach das Gericht der Frau eines früheren Paares das Recht zu, die Katze zu betreuen. Damit bestätigte es ein Urteil des Berufungsgerichts in Valdivia. Der Ex-Partner hatte den alleinigen Anspruch der Frau auf "Perseo" angefochten und eine abwechselnde Betreuung gefordert. Das Paar hatte die Katze während seiner Beziehung gemeinsam angeschafft.

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In erster Instanz hatte der Mann noch Recht bekommen. Die monatliche Übergabe sollte laut Medienberichten auf einer Polizeiwache stattfinden. Die Frau legte dagegen Berufung ein.

Die Höchstrichter hielten das gemeinsame Eigentum nicht für ausschlaggebend. Die "hohe Konfliktbereitschaft der Parteien" mache es zudem unmöglich, das Wohl der Katze im Rahmen einer gemeinsamen Betreuung zu gewährleisten.