Person am Bahnsteig von ICE erfasst – Strecke gesperrt

Ein schwerer Unfall hat am Montagabend für einen Großeinsatz am Bahnhof Bruchsal-Untergrombach in Deutschland gesorgt. Gegen 18 Uhr wurde dort eine Person von einem Intercity-Zug erfasst und schwer verletzt.
Wie eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Vorfall alarmiert. Wenig später trafen die Rettungsmannschaften am Unglücksort ein und kümmerten sich um die verletzte Person.
Nach der medizinischen Erstversorgung am Bahnhof wurde das Unfallopfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch zahlreiche Beamte der Bundespolizei standen im Einsatz.
Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Während des Rettungs- und Polizeieinsatzes musste die betroffene Bahnstrecke gesperrt werden. Dadurch kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.
Wie genau es zu dem folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem Intercity und der Person kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.