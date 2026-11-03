i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Maurice Weber / EinsatzReport24 Großeinsatz in Untergrombach Person am Bahnsteig von ICE erfasst – Strecke gesperrt Dramatischer Zwischenfall an einem Bahnhof in Deutschland: Eine Person wurde von einem Intercity erfasst und schwer verletzt ins Spital gebracht. Von André Wilding 03.11.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Unfall hat am Montagabend für einen Großeinsatz am Bahnhof Bruchsal-Untergrombach in Deutschland gesorgt. Gegen 18 Uhr wurde dort eine Person von einem Intercity-Zug erfasst und schwer verletzt.

Rettungskräfte eilen zum Bahnhof

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Vorfall alarmiert. Wenig später trafen die Rettungsmannschaften am Unglücksort ein und kümmerten sich um die verletzte Person.

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Nach der medizinischen Erstversorgung am Bahnhof wurde das Unfallopfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch zahlreiche Beamte der Bundespolizei standen im Einsatz.

Bahnstrecke musste gesperrt werden

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Während des Rettungs- und Polizeieinsatzes musste die betroffene Bahnstrecke gesperrt werden. Dadurch kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

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Wie genau es zu dem folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem Intercity und der Person kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.