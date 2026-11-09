i Der derzeit teuerste Punsch am Stephansplatz kommt auf 7,90 Euro. Hertel, privat Inklusive Pfand Häferl Punsch kommt heuer schon auf bis zu 13 Euro! Ein "Heute"-Preischeck zeigt, wie teuer Punsch und Speisen auf Wiens ersten Weihnachtsmärkten am Stephansplatz und beim Schloss Schönbrunn heuer sind. Von Wien Heute 09.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ersten Weihnachtsmärkte in Wien haben seit Freitag (6. November) geöffnet. "Heute" war vor Ort, hat am Stephansplatz und vor dem Schloss Schönbrunn die Preise für Punsch, Glühwein und Schmankerl verglichen.

"Heute"-Check zeigt deutliche Preisunterschiede

Der Preischeck zeigt: Während klassischer Glühwein in Schönbrunn bereits um 5,50 Euro (gleich wie im Vorjahr) erhältlich ist, kostet er am Stephansplatz zwischen 6,20 und 6,50 Euro. Gravierende Preisunterschiede auch beim Punsch: Für einen Orangenpunsch werden in Schönbrunn 5,50 Euro verlangt, am Stephansplatz sind es 6,20 Euro.

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Weihnachtsmarkt Schönbrunn 2026 Getränke Glühwein: 5,50 € Orangenpunsch: 5,50 € Apfel-Gin-Punsch: 6,50 € Kaiserpunsch: 6,50 € Marillenpunsch: 6,50 € Hot Aperol: 7,00 € Sisi-Punsch: 7,50 € Kinderpunsch (0,125 l): 3,00 € Speisen Spiralkartoffel: 6,90 € Pommes: 6,90 € Cheese Fries: 9,90 € Trüffel-Pommes: 11,90 € Käsekrainer: 8,50 € Mangalitza-Bratwurst: 8,50 € Backhendl-Burger: 9,50 € Backhendl-Cheese-Burger: 10,50 € Backhendlstreifen mit Pommes: 13,00 € Germknödel: 9,50 € Häferlpfand: 5,00 €

So haben sich die Getränkepreise entwickelt

Preisvergleich mit dem Vorjahr: In Schönbrunn ist der Glühweinpreis unverändert, viele Punschsorten sind um 50 Cent gestiegen. Kinderpunsch (0,125 Liter) bleibt mit drei Euro unverändert.

Weihnachtsmarkt Stephansplatz 2026 Getränke Glühwein: 6,20–6,50 € Klassischer Punsch: 6,20 € Marillenpunsch: 6,50 € Beerenpunsch: 7,60 € Himbeerpunsch: 7,90 € Brombeerpunsch: 7,90 € Mozartpunsch: 7,90 € Lillet Royal Punsch: 7,90 € Schilcher-Glühwein: 7,90 € Kinderpunsch (0,25 l): 5,00 € Speisen Käsekrainer-Hotdog: 8,80 € Bratwurst-Hotdog: 8,80 € Häferlpfand: 5,00 €

Der Teuerste

In der Innenstadt ist das vorweihnachtliche Trinkvergnügen deutlich teurer. Fünf der beliebten Heißgetränke kosten jetzt 7,90 Euro. Der klassische Punsch schont im Vergleich mit 6,20 Euro die Geldbörse. Kinderpunsch kommt auf 5 Euro – allerdings ist er hier doppelt so groß wie der in Schönbrunn.

Häferlpfand kommt noch obendrauf

Ohne Becher kein Getränk: Fünf Euro Häferlpfand werden pro Häferl verlangt. Am Stephansplatz kostet ein Glühwein damit zunächst 11,20 Euro, in Schönbrunn sind es inklusive Pfand 10,50 Euro. Der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auch beim Essen wird es teuer

In Schönbrunn kosten eine Spiralkartoffel oder Pommes jeweils 6,90 Euro. Für Cheese Fries werden 9,90 Euro verlangt, Nobler: Trüffel-Pommes schlagen sogar mit 11,90 Euro zu Buche. Eine Käsekrainer kostet in Schönbrunn 8,50 Euro, ein Backhendl-Burger 9,50 Euro. Am Stephansplatz werden für einen Käsekrainer- oder Bratwurst-Hotdog jeweils 8,80 Euro fällig.

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Weitere Weihnachtsmärkte öffnen bald

Insgesamt öffnen heuer 15 Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen in Wien. Davon entfallen 198 auf die Gastronomie. Der größte Christkindlmarkt am Rathausplatz sperrt am 13. November auf, ebenso wie die am Spittelberg und Am Hof.