i Leserreporter Zu strenge Auflagen Aus für XXL-Mascherl: Behörde stoppt Weihnachtszauber Die berühmte rote Weihnachtsmasche von Popp & Kretschmer in der Wiener City fällt heuer aus. Grund sind neue Sicherheitsauflagen der Behörden in Wien. Von Thomas Peterthalner 09.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Wiener und Touristen gehört sie zur Weihnachtszeit einfach dazu: das riesige rote Mascherl an der Fassade des Palais Todesco an der Ecke Kärntner Straße und Walfischgasse in der Wiener City. Doch heuer bleibt die beliebte Weihnachtsdekoration im Lager.

Selfie-Hotspot am Sacher

Das Modehaus Popp & Kretschmer kann sein berühmtes XXL-Mascherl nicht wie gewohnt an der Fassade aufhängen. Der Grund: neue Auflagen der Stadt Wien, die für das Unternehmen nicht erfüllbar seien. Dazu kommt ein neuer Selfie-Hotspot schräg gegenüber – an der Fassade des Hotel Sacher prangt seit letzter Woche ein riesiger beleuchteter XXL-Weihnachtsbaum, wir berichteten.

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Kaufhaus bedauert Entscheidung

"Leider muss ich Sie darüber informieren, dass die rote Weihnachtsmasche von Popp& Kretschmer in diesem Jahr nicht an der Fassade des Palais Todesco in der Kärntnerstraße angebracht werden kann, was wir sehr bedauern", heißt es seitens des Unternehmens.

Stadt verlangt Ordnerdienst

Für die Anbringung der Weihnachtsmasche ist eine Genehmigung der Stadt Wien notwendig. Diese wurde heuer laut Popp & Kretschmer allerdings nicht mehr zu den bisherigen Bedingungen erteilt. Stattdessen wurden zusätzliche Auflagen gestellt. Besonders problematisch: Das Unternehmen hätte auf eigene Kosten einen täglichen Ordnerdienst bereitstellen müssen, und zwar von Montag bis Sonntag.

XXL-Mascherl wurde angeliefert, wird aber nicht aufgehängt. Es bleibt im Lager. Leserreporter

Private Ordner gefordert

Popp & Kretschmer habe diese Forderung sorgfältig geprüft, könne sich einen solchen Zusatzdienst angesichts der aktuellen Lage im Einzelhandel aber nicht leisten. Hinzu komme, dass private Ordner keine behördlichen Befugnisse hätten und deshalb die Ordnung im öffentlichen Raum auch nicht verbindlich gewährleisten könnten.

Weihnachtsbeleuchtung abschalten

Doch damit nicht genug. Eine weitere Auflage betrifft die Beleuchtung des riesigen Mascherls. Bei erhöhtem Besucherandrang und einer dadurch verursachten Beeinträchtigung des Verkehrs hätte das Unternehmen in Absprache mit der Wiener Polizei eine Dimmung oder sogar vollständige Abschaltung der Beleuchtung ermöglichen müssen.

Für Popp & Kretschmer bedeutet das vor allem eines: fehlende Planungssicherheit. Ob und wann die Weihnachtsmasche tatsächlich leuchten dürfte, wäre nicht vorhersehbar gewesen. Die Kosten für Montage und Ordnerdienst wären trotzdem angefallen.

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Sicherheit "oberste Priorität"

Das Unternehmen betont, dass die Sicherheit der Passanten selbstverständlich oberste Priorität habe. Die Kreuzung Kärntner Straße und Walfischgasse sei gerade in der Vorweihnachtszeit stark frequentiert.

Allerdings sei nach Kenntnis des Modehauses seit der erstmaligen Anbringung der Masche im Jahr 2009 kein Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer im Zusammenhang mit der Deko zu Schaden gekommen.

Mega-Auflauf wegen Mascherl

Auch in den vergangenen beiden Jahren, als die Weihnachtsmasche besonders viel internationale Aufmerksamkeit auf sich zog, sei kein entsprechender Vorfall bekannt geworden. Trotz intensiver Gespräche mit der Stadt Wien konnte laut Unternehmen keine gemeinsame Lösung gefunden werden.

Kaufhaus warnt vor Präzedenzfall

Popp & Kretschmer sieht in den neuen Auflagen auch eine grundsätzliche Problematik. Müssten private Unternehmen künftig für die Gestaltung des öffentlichen Raums selbst finanzierte Ordnerdienste bereitstellen, könnte dadurch ein Präzedenzfall entstehen.

Die Bilder des Tages i ?

Mascherl in Warteschleife

Die Hoffnung auf eine Rückkehr des XXL-Mascherls lebt jedenfalls weiter. Popp & Kretschmer möchte den Dialog mit der Stadt Wien fortsetzen und zu einem späteren Zeitpunkt doch noch eine Lösung für die kommenden Jahre finden.