i Ab 10. November dürfen nur noch City-Busse, Radfahrer und Fußgänger über die Salztorbrücke. MA 29 Abriss erst 2028 Stau-Alarm in Wien! Wichtige Brücke wird gesperrt Ab Dienstag wird die Salztorbrücke wegen Sicherheitsbedenken gesperrt. Der ÖAMTC übt heftige Kritik an der Stadt Wien und warnt vor Staus. Von Wien Heute 09.11.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autofahrer in Wien müssen sich ab Dienstag, 10. November, auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Salztorbrücke über den Donaukanal wird in beide Fahrtrichtungen für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.

Betroffen sind täglich rund 12.000 Fahrzeuge, die bisher die Verbindung zwischen der Inneren Stadt und der Leopoldstadt genutzt haben. Die Stadt Wien begründet die Maßnahme mit Sicherheitsbedenken. Die 1961 eröffnete Brücke nähert sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer.

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ÖAMTC rechnet mit Staus und Verzögerungen

Die Sperre betrifft sowohl Pkw als auch Lkw und Motorräder. Der Verkehr in Richtung 1. Bezirk wird über die Roßauer Brücke umgeleitet. Wer in den 2. Bezirk möchte, muss künftig über die Augartenbrücke oder die Marienbrücke fahren. Entsprechende Hinweisschilder werden aufgestellt. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Salztorbrücke vorerst geöffnet. Auch der Citybus 2A darf die Brücke weiterhin befahren.

So wird der Verkehr umgeleitet. Stadt Wien

Beim ÖAMTC sorgt die kurzfristige Sperre für heftige Kritik. Der Mobilitätsclub hält in einer Aussendung das Verkehrskonzept der Stadt für unzureichend und rechnet mit erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr rund um den Donaukanal. So wird befürchtet, dass sich durch die Umleitungen zusätzliche Staus auf den benachbarten Brücken und den Zufahrtsstraßen bilden werden.

Stadt verteidigt Sperre

"Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden – das ist klar. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum nach jahrelangen Kontrollen nun so kurzfristig eine derart weitreichende Sperre notwendig wird. Fraglich ist auch, warum Autos und sogar Motorräder gewichtsunabhängig komplett vom Verkehr ausgeschlossen werden, beim deutlich schwereren Autobus jedoch keine Gefahr bestehe", kritisiert ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler.

Besonders unverständlich sei, dass der schlechte Zustand der Brücke bereits seit Jahren bekannt gewesen sei. Der ÖAMTC fordert deshalb, dass die Stadt Wien sämtliche Messdaten und Berechnungen offenlegt, auf deren Grundlage das Fahrverbot beschlossen wurde.

City-Busse dürfen fahren, Autos nicht

Der Mobilitätsclub stellt vor allem die Verhältnismäßigkeit der Sperre infrage. Während selbst leichte Motorräder die Brücke nicht mehr benutzen dürfen, bleibt sie für den deutlich schwereren Citybus 2A geöffnet.

"Für die Übergangszeit von über einem Jahr gäbe es sicher auch weniger einschneidende Maßnahmen. Zu prüfen wäre etwa, ob unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen zumindest ein Fahrstreifen Richtung 1. Bezirk für leichte Kraftfahrzeuge unter 3,5 Tonnen offenbleiben könnte", so Nagler.

Sperre als vorsorgliche Maßnahme

Die Stadt Wien verweist hingegen auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden im September 2024 wurden die Untersuchungen der Salztorbrücke nochmals intensiviert. Beide Bauwerke weisen eine ähnliche Spannstahlkonstruktion auf. Seither wird der Zustand der Wiener Brücke mithilfe eingebauter Sensoren laufend überwacht.

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"Die Sperre für den motorisierten Individualverkehr ist eine vorsorgliche Maßnahme, um die Belastung der Brücke zu reduzieren und den sicheren Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Die Brücke bleibt für Fußgängerinnen, Radfahrerinnen und den Citybus 2A sicher nutzbar", erklärte Wolfgang Strenn, Leiter der MA 29, in einer Aussendung.

Ab 2028 wird die Brücke abgerissen

Die Salztorbrücke soll Anfang 2028 abgebrochen werden, der Neubau soll Anfang 2029 beginnen. Die Stadt verspricht eine moderne Brücke mit mehr Platz für Radfahrer, besseren Verbindungen für Fußgänger und weiterhin einer Nutzungsmöglichkeit für Busse.

Doch auch diese Pläne stoßen beim ÖAMTC auf Kritik. Der Mobilitätsclub befürchtet, dass die neue Brücke dieselben Abmessungen wie bisher haben und zugunsten breiterer Radwege ein Fahrstreifen wegfallen könnte.

ÖAMTC warnt vor neuem Nadelöhr

Der ÖAMTC schlägt stattdessen ein Einbahnkonzept vor. Demnach könnte künftig ein Fahrstreifen über die Salztorbrücke in Richtung Innenstadt führen. Der Verkehr in die Leopoldstadt würde über die Marienbrücke geleitet werden.

Zusätzlich bringt der Mobilitätsclub eine Busspur mit Freigabe für Radfahrer in Richtung 1. Bezirk sowie einen eigenen Radweg in Richtung 2. Bezirk ins Spiel. "Es braucht ein schlüssiges Gesamtkonzept. Eine leistungsfähige Verbindung für den Kfz-Verkehr darf dabei nicht von vornherein aufgegeben werden", fordert Nagler.