i "Queen of Shakes" Melania Antuchas (links) unterrichtete im "Ours"-Studio. Sabine Hertel Melania Antuchas bei OURS Power Workout! "Queen of Shakes" trainierte in Wien Volle Power in Wien! Fitness-Ikone Melania Antuchas ging auf TikTok viral, unterrichtet ihre Fans in ihren "Sculpt-Classes" nun überall auf der Welt. Von Jana Stanek 09.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da kamen die Beine ordentlich ins Zittern! Unter den wachsamen Augen der "Queen of Shakes", Melania Antuchas, wurden am 6. November im OURS-Pilatesstudio in der Wiener City (Kärntnerring 4) die Muskeln zum Brennen gebracht. Die "Sculpt"-Trainerin aus den USA machte bei ihrer Welttournee auch in ihrem Heimstudio in Wien Halt und zeigte ihre anspruchsvollen Trainingstechniken.

Intensives Training vorprogrammiert

"Sculpt ist eine Mischung aus Mattenpilates und Krafttraining", erklärt die ehemalige Bodybuilderin im "Heute"-Talk. "Ich wollte etwas schaffen, das genau so intensiv ist wie Bodybuilding – aber in einem 45-50 Minuten langen Matten-Workout." In ihren Classes geht es vor allem um eines: "Die Fersen sind immer in der Höhe und die Beine zittern – darum nennt man mich auch die 'Queen of Shakes'", lacht die 20-Jährige motiviert.

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Die wichtigsten Bestandteile ihrer Stunden: Selbstbewusstsein, Energie und an seine Grenzen zu gehen. Im Unterschied zum klassischen Mattenpilates bringen Melanias "Sculpt-Stunden" die Teilnehmenden viel schneller zum Brennen.

Melania Antuchas bei OURS i ?

Während früher hauptsächlich Frauen in ihren Kursen waren, weht mittlerweile ein anderer Wind. "In fast jeder Class ist jemandes Mann, Bruder oder Freund." Auch Männer bekommen also ihre Dosis zitternder Beine bei der toughen Trainerin.

Trainings auf der ganzen Welt

Seit etwas über einem Jahr unterrichtet die Amerikanerin mit 789.000 Followern ihre berühmten Sculpt-Stunden: "Ich mache Pop-up-Classes in jedem Land."

Mittlerweile tourt sie durch die ganze Welt und macht dabei auch immer wieder in Wien bei OURS Halt. Dieses Mal trainierte Melania ganze fünf Tage lang andere Trainerinnen und gab ihr Wissen weiter. Für ihre Community gab es unterdessen auch Pop-up-Classes, bei denen sich die Follower selbst von der Intensität der Workouts überzeugen konnten. "Auch fünf unserer Trainerinnen wurden von Melania ausgebildet und teachen Sculpt bei uns", heißt es vom Studio. "Diesmal geht es danach für mich weiter nach Deutschland", freut sie sich schon.