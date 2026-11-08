i Der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn ist ein Besuchermagnet. Helmut Graf Stimmung am Weihnachtsmarkt Trotz Punsch-Preisen – Mega-Ansturm in Schönbrunn Erst am Freitag hat der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn eröffnet, schon am ersten Wochenende strömen zahlreiche Besucher zu den Ständen. Von Wien Heute 08.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtsstimmung mitten im November! Seit Freitag (6. November) hat der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing wieder geöffnet. Bereits am ersten Wochenende herrscht großer Andrang.

Zahlreiche Besucher wollen sich den ersten Punsch der Saison schmecken lassen und durch die weihnachtlich geschmückten Standln schlendern. Die prachtvolle Kulisse des Schlosses, funkelnde Lichter und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln locken die Menschen auf den Ehrenhof.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So viel kostet der Punsch in Schönbrunn

Doch die vorweihnachtliche Stimmung hat ihren Preis. Ein Lokalaugenschein von "Heute" zeigt: Für einen klassischen Glühwein werden heuer 5,50 Euro verlangt, auch ein Orangenpunsch kostet 5,50 Euro. Viele andere Punschsorten sind hingegen um 50 Cent teurer geworden.

Für Kinder gibt es Punsch um drei Euro für 0,125 Liter. Dazu kommt das Häferlpfand von fünf Euro. Wer sich einen Glühwein gönnt, muss zunächst also 10,50 Euro auf den Tisch legen. Bei Rückgabe des Häferls gibt es die fünf Euro wieder zurück.

Trüffel-Pommes um fast zwölf Euro

Auch der Hunger kann beim Weihnachtsmarktbesuch ordentlich ins Geld gehen. Eine Spiralkartoffel oder eine Portion Pommes kosten jeweils 6,90 Euro. Wer Cheese Fries bevorzugt, zahlt 9,90 Euro. Noch tiefer in die Tasche greifen müssen Besucher für Trüffel-Pommes: Diese schlagen mit stolzen 11,90 Euro zu Buche.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn gehört zu den großen Publikumsmagneten der Bundeshauptstadt. Die Veranstalter rechnen heuer mit mindestens 1,5 Millionen Besuchern – das wären mehr als im Vorjahr.

Ansturm auf den Weihnachtsmarkt in Schönbrunn i ?

Weihnachtszauber bis zum 6. Jänner

Wie beliebt der Markt ist, zeigt auch eine Umfrage des Handelsverbands aus dem Vorjahr. Demnach wurde der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn 2025 zum beliebtesten Adventmarkt Österreichs gekürt.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn bleibt heuer bis zum 6. Jänner 2027 geöffnet. Neben den zahlreichen Verkaufs- und Gastronomieständen warten auch Attraktionen wie Eislaufen, Eisstockschießen und eine Bastelhütte auf die Besucher. Bis zum 23. Dezember ist der Markt täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Heiligen Abend schließen die Stände bereits um 16 Uhr.

Christkindlmarkt startet am 13. November

Auch andernorts in Wien nimmt die Weihnachtsmarktsaison Fahrt auf. Insgesamt sind heuer 15 Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen geplant, darunter 198 Gastronomiestände. Am 13. November öffnen unter anderem der große Christkindlmarkt am Rathausplatz sowie die Adventmärkte am Spittelberg und Am Hof.