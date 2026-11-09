i Rory Six (43) ist gebürtiger Belgier, Musicaldarsteller, Komponist und Unternehmer. Mit der "Theatercouch" hat er sich einen Traum erfüllt. Sabine Hertel Eröffnung "Theatercouch" Ein Hauch Broadway! Wien bekommt neue Musical-Bühne Intime Atmosphäre statt riesiger Show: Musicaldarsteller Rory Six bringt mit der "Theatercouch" ein Stück New Yorker Off-Broadway-Flair nach Wien. Von Yvonne Mresch 09.11.2026, 06:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Gefühle auf kleiner Bühne – und das Publikum mittendrin! Mit seiner "Theatercouch" in der Kaiserstraße 10 (Kaisersaal) will Musicaldarsteller Rory Six in Wien eine Alternative zu den großen Musicalhäusern schaffen. Vorbild sind die kleinen Theater am New Yorker Off-Broadway sowie vergleichbare Bühnen in England.

Statt aufwendiger Großproduktionen setzt der Belgier auf intime Geschichten, Live-Musik und maximal fünf Darsteller auf der Bühne. Ein Konzept, das laut Six in England und den USA eben längst etabliert ist, in Wien aber bislang fehlt. Das Besondere: Die Zuschauer sitzen ganz nah am Geschehen. Sowohl seinen eigenen Stücke als auch neue Produktionen sollen hier aufgeführt werden.

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Nach 30.000-Euro-Verlust zurück auf die Bühne

Für den gebürtigen Belgier, der seit 2008 in Österreich lebt, ist das Projekt auch ein persönlicher Neuanfang. Mit zehn Jahren wusste er bereits, dass sein Weg auf die Musicalbühnen führen würde. Er absolvierte seine Ausbildung in Holland, kam nach einer Zwischenstation in Deutschland für das Musical "Rudolf" nach Wien und verliebte sich in die Stadt.

"Theatercouch" startet neu durch i ?

Vor rund 14 Jahren gründete er die "Theatercouch" als Verein. Lange hatte das Projekt in Meidling eine Heimat. Doch während der Corona-Pandemie folgte der Schock: Der Vermieter ging pleite, Six musste aus den gerade erst renovierten Räumlichkeiten ausziehen. Rund 30.000 Euro seiner Investitionen bekam er nicht zurück. "Zwei Jahre lang war ich ziemlich enttäuscht und frustriert, wollte gar nichts mehr machen", erzählt er.

"Ältere Darsteller werden oft nicht mehr zu Auditions eingeladen"

Doch die Liebe zur Musik und zum Theater siegte: Six tourte mit seinen "Theatercouch"-Produktionen zunächst durch unterschiedliche Spielstätten, darunter das Theater am Spittelberg. "Mit der Zeit wurde das Projekt aber einfach zu groß und ich brauchte einen Raum für mich, einen fixen Standort."

Mit der neuen Theatercouch will Six nicht nur ungewöhnlichen Stücken, sondern auch Darstellern eine Bühne bieten, die bei großen Musicalproduktionen kaum noch berücksichtigt werden. Für die großen Häuser seien Künstler irgendwann "zu alt, dick, hässlich", kritisiert er die harten Auswahlkriterien der Branche. "Manche werden nicht einmal mehr zu Auditions eingeladen."

Six möchte deshalb junge Talente mit erfahrenen Bühnenprofis zusammenbringen. Dass er ein Gespür für Nachwuchs hat, zeigt für ihn auch Amélie Polak: Die heutige "Maria Theresia"-Darstellerin bekam bei ihm ihren ersten Job. "Ich bin stolz auf sie und freue mich, ein Teil ihrer Reise zu sein", so der 43-jährige.

Von Weihnachtskomödie bis Transgender-Drama

Langweilig soll es auf der kleinen Bühne jedenfalls nicht werden. Den Auftakt macht die Weihnachtskomödie "Weihnachtsengel küsst man nicht". Der Clou: Bei jeder Vorstellung übernimmt ein neuer Erzähler, der das Skript vorher nicht gelesen hat.

Danach stehen der Psychothriller "Namen an der Wand", die romantische Geschichte "Hinter der Leinwand" sowie das in England erfolgreiche Musical "Amanda" auf dem Programm. Letzteres erzählt von einer Transfrau in der Nacht vor ihrer Operation. Auch gesellschaftlich schwierige Themen wie Sterbehilfe sollen künftig Platz finden. Six, der seit seinem 16. Lebensjahr komponiert will vor allem neue Stoffe fördern.

Keine Förderung, Tickets bis 69 Euro

Einfach ist das Vorhaben finanziell nicht, die "Theatercouch erhält keine öffentlichen Förderungen. "Die gehen an die großen Häuser. Ich finde aber, der Staat sollte nicht vergessen, dass auch wir kleine Häuser kulturförderungswürdige Produktionen haben. Wir sprechen auch nicht konventionelle Themen an, die Stücke sind aber dennoch massentauglich", so der Komponist. Dennoch möchte man Tickets um maximal 69 Euro anbieten.

Neben Musicalproduktionen sind auch Solokonzerte und Workshops geplant. Dabei sollen junge Künstler etwa lernen können, wie man selbst ein Musical schreibt oder sich auf Auditions vorbereitet. Unterstützung bekommt Six unter anderem von Choreograph Jérôme Knols und Arrangeur Perrin Manzer Allen.

Die Musik ist übrigens immer live, betont Six. "Wir wollen junge Musiker unterstützen, wollen eine Werkstattschmiede sein." Auch wenn immer wieder Auftritte von bekannten Darstellern geplant sind, soll darauf nicht der Fokus liegen. "Wir wollen bewusst eigene Namen aufbauen und hoffen, dass die Musicalszene vielseitiger wird und sich neu erfindet. Vielleicht können wir ja ein Teil davon sein", strahlt der Chef. Sein Ziel ist klar: Die Theatercouch soll sich als kleine, eigenständige Musicalbühne etablieren – und im besten Fall zu einem echten Wiener Geheimtipp werden.