i Soll das Gassigehen leichter machen, die Neuheit aus Wien: Barnaby Barnaby / iStock / Montage: "Heute" Kostenlos für’s Handy Wiener Studenten entwickeln neue Gassi-App für Hunde Weil er nie genau wusste, ob Hündin Coco genug Bewegung hatte, kreierte WU-Student Felix K. mit einem Partner eine spezielle App für Hundebesitzer. Von Niklas Burger 09.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer war zuletzt mit dem Hund draußen? Wie lange dauerte der Spaziergang und wie viele Kilometer hat der Vierbeiner zurückgelegt? Diese Fragen kennt wohl so mancher Hundebesitzer. Ein Wiener Student hat dafür jetzt eine Lösung entwickelt.

Hündin Coco brachte Wiener auf geniale Idee

Felix K. studiert an der Wirtschaftsuniversität Wien und lebt mit Familie und Hündin Coco in Wien. Im Alltag störte ihn immer wieder dasselbe Problem: Er wusste oft nicht, wer mit Coco zuletzt spazieren gegangen war und wie weit die Runde geführt hatte.

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Gassirunde aufzeichnen

Gemeinsam mit seinem Freund Simon, der in Madrid lebt, machte er aus diesem Ärgernis eine Geschäftsidee. Die beiden entwickelten die kostenlose Handy-App "Barnaby", mit der Hundebesitzer ihre täglichen Gassirunden aufzeichnen und miteinander teilen können.

GPS-Tracker für Hundefreunde

Das Prinzip ähnelt den bereits bekannten Lauf-Apps, nur speziell für Hunde zugeschnitten. Wer mit seinem Vierbeiner unterwegs ist, startet die GPS-Aufzeichnung am Handy. Die App erfasst die zurückgelegte Strecke, die Dauer und das Tempo des Spaziergangs.

Besonders praktisch für Familien: Mehrere Personen können dasselbe Hundeprofil verwenden. So kann nachvollzogen werden, wann der Hund unterwegs war und welche Strecke er zurückgelegt hat.

Die Bilder des Tages i ?

Fotos von Spaziergängen

Auch Fotos können direkt mit den Spaziergängen verknüpft werden. Auf einer Karte lässt sich später sogar nachvollziehen, wo die Bilder entstanden sind. Zusätzlich zeigt die App Statistiken über die zurückgelegten Kilometer und die Aktivitäten der vergangenen Wochen und Monate.

App ist komplett kostenlos

Die beiden Freunde haben Barnaby nach eigenen Angaben selbst entwickelt und wollen damit zunächst in Wien und Madrid durchstarten. Die App ist kostenlos für iPhones und Android-Handys erhältlich. Laut den Betreibern gibt es weder ein kostenpflichtiges Abo noch Werbung.

Datenschutz für User

Auch auf den Datenschutz wurde geachtet: Eine sogenannte Heimzone kann den Anfang und das Ende einer veröffentlichten Route ausblenden, damit andere Nutzer nicht sofort erkennen, wo der Hundebesitzer wohnt. Wer seine Spaziergänge lieber privat halten möchte, kann sein Profil entsprechend einstellen.