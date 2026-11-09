i Vertreter aus Politik und Gesundheitswesen kamen zur Eröffnung der ersten Cape 10-Kindergesundheitstage in Wien-Favoriten zusammen. LeSteve Großer Andrang in Wien Kindergesundheitstage – Riesenansturm bei Premiere Mehr als 5.000 Menschen besuchten am 6. und 7. November die ersten Cape 10-Kindergesundheitstage in Wien-Favoriten. Von Wien Heute 09.11.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kostenlose Gesundheitschecks, medizinische Beratung und zahlreiche Mitmach-Stationen lockten Familien ins Cape 10 nahe dem Wiener Hauptbahnhof. Bereits am ersten Tag nahmen knapp 400 Schüler aus Favoriten an einem eigenen Schulprogramm teil.

Für Familien mit Kindern von 0 bis 14 Jahren standen kostenlose Seh- und Hörtests, Zahngesundheitschecks, orthopädische Untersuchungen sowie Impfpasskontrollen und Impfmöglichkeiten auf dem Programm.

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Kindergesundheitstage im Cape 10 in Wien i ?

Teddybärkrankenhaus begeistert Kinder

Auch abseits der Untersuchungen gab es einiges zu entdecken. Im Teddybärkrankenhaus wurden Kuscheltiere verarztet, begehbare Organmodelle ermöglichten Einblicke in den menschlichen Körper. Eine Kinderkochwerkstatt, Bewegungsstationen und Erste-Hilfe-Angebote sorgten für Abwechslung.

"Unsere ersten Kindergesundheitstage haben alle Erwartungen übertroffen", freuen sich CAPE 10-Stiftungsvorstand Siegfried Meryn und Geschäftsführerin Silvia Bruni.

Experten betonen Bedeutung der Vorsorge

Hinter der Veranstaltung steckt ein ernstes Anliegen: Bewegungsmangel, Übergewicht, Entwicklungsstörungen und psychische Belastungen stellen Kinder zunehmend vor Herausforderungen. Kinderarzt Klaus Vavrik betont deshalb, wie wichtig die frühzeitige Erkennung möglicher Auffälligkeiten ist.

Auch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Doris Schmidauer unterstützten die Veranstaltung und nahmen an der offiziellen Eröffnung teil.

Fortsetzung bereits geplant

Nach der erfolgreichen Premiere sollen die Kindergesundheitstage 2027 fortgesetzt und langfristig als Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender etabliert werden. Zusätzlich plant Cape 10 eine jährliche Aktionswoche rund um das Thema Kindergesundheit.