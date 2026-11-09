Kindergesundheitstage – Riesenansturm bei Premiere

Kostenlose Gesundheitschecks, medizinische Beratung und zahlreiche Mitmach-Stationen lockten Familien ins Cape 10 nahe dem Wiener Hauptbahnhof. Bereits am ersten Tag nahmen knapp 400 Schüler aus Favoriten an einem eigenen Schulprogramm teil.
Für Familien mit Kindern von 0 bis 14 Jahren standen kostenlose Seh- und Hörtests, Zahngesundheitschecks, orthopädische Untersuchungen sowie Impfpasskontrollen und Impfmöglichkeiten auf dem Programm.
Auch abseits der Untersuchungen gab es einiges zu entdecken. Im Teddybärkrankenhaus wurden Kuscheltiere verarztet, begehbare Organmodelle ermöglichten Einblicke in den menschlichen Körper. Eine Kinderkochwerkstatt, Bewegungsstationen und Erste-Hilfe-Angebote sorgten für Abwechslung.
"Unsere ersten Kindergesundheitstage haben alle Erwartungen übertroffen", freuen sich CAPE 10-Stiftungsvorstand Siegfried Meryn und Geschäftsführerin Silvia Bruni.
Hinter der Veranstaltung steckt ein ernstes Anliegen: Bewegungsmangel, Übergewicht, Entwicklungsstörungen und psychische Belastungen stellen Kinder zunehmend vor Herausforderungen. Kinderarzt Klaus Vavrik betont deshalb, wie wichtig die frühzeitige Erkennung möglicher Auffälligkeiten ist.
Auch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Doris Schmidauer unterstützten die Veranstaltung und nahmen an der offiziellen Eröffnung teil.
Nach der erfolgreichen Premiere sollen die Kindergesundheitstage 2027 fortgesetzt und langfristig als Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender etabliert werden. Zusätzlich plant Cape 10 eine jährliche Aktionswoche rund um das Thema Kindergesundheit.