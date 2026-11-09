i Türkisblaues Wasser, versteckte Buchten und Luxusvillen: Die Mittelmeerinsel Cavallo galt jahrzehntelang als exklusives Urlaubsparadies der Superreichen. APA-Images / AFP / STEPHANE AGOSTINI Nur für Superreiche Milliardärs-Insel im Mittelmeer öffnet Strände für alle Türkisblaues Meer, Luxusvillen und Promis: Auf Korsikas Nobelinsel Cavallo sollen künftig auch normale Urlauber Zugang zu den Traumstränden bekommen. Von Heute Life 09.11.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Türkisblaues Wasser, einsame Sandbuchten und luxuriöse Villen: Die kleine Mittelmeerinsel Cavallo sieht aus wie ein Stück vom Paradies. Doch dieses Paradies war bisher vor allem den Reichen und Schönen vorbehalten. Wer hier Urlaub machte, wollte unter sich bleiben – neugierige Besucher waren unerwünscht.

Damit könnte nun Schluss sein. Die französische Gemeinde Bonifacio will die Insel künftig für ein breiteres Publikum zugänglich machen. Ausgerechnet dort, wo sich jahrzehntelang Millionäre und Prominente abschirmten, sollen bald auch ganz normale Urlauber am Strand liegen dürfen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Luxus-Insel zwischen Korsika und Sardinien

Die Île de Cavallo liegt vor der Südspitze Korsikas zwischen Frankreich und Italien. Gerade einmal rund einen Quadratkilometer groß, gehört sie zur Gemeinde Bonifacio und ist für ihre außergewöhnliche Abgeschiedenheit bekannt.

Das Angebot auf der Insel ist überschaubar, dafür exklusiv: private Villen, traumhafte Badebuchten, ein Jachthafen und ein Luxushotel samt Restaurant. Kein Massentourismus, keine großen Hotelanlagen – dafür jede Menge Privatsphäre. Der Ruf als "Insel der Milliardäre" kommt also nicht von ungefähr.

Doch genau diese Exklusivität machte Cavallo für viele Urlauber unerreichbar. Obwohl Frankreichs Strände grundsätzlich öffentlich zugänglich sind, verlaufen zahlreiche Wege zu den Buchten über Privatgrundstücke. Die Eigentümer sollen Besuchern den Durchgang immer wieder erschwert oder sogar verwehrt haben, wie unter anderem die "Bild" berichtet.

Gemeinde greift nach 35 Jahren ein

Jetzt will die Gemeinde Bonifacio die Situation ändern. Ein wichtiger Schritt dafür erfolgte im Juni 2026: Nach 35 Jahren übernahm die Kommune den Betrieb des Hafens von Cavallo. Damit soll künftig auch Urlaubern ohne Hotel- oder Restaurantreservierung der Zugang zur Insel erleichtert werden.

Die Top 10 der Insel-Hits 2026 i ?

Doch ganz so einfach ist der Weg zum öffentlichen Strandvergnügen nicht. Denn die bisherigen Hafenbetreiber, die Société du port de Cavallo, wehren sich gegen die Übernahme. Sie berufen sich auf ein Nutzungsrecht, das ihrer Ansicht nach noch bis mindestens Ende Mai 2028 gilt.

Der Streit ist mittlerweile auch vor Gericht gelandet. Einen Eilantrag gegen die kommunale Übernahme wies die Justiz allerdings ab, berichtet "Business Insider". Wann die bisherigen Nutzungsrechte tatsächlich enden, ist damit aber noch nicht endgültig geklärt.

Ab 2027 könnten Urlauber profitieren

Nach derzeitiger Planung soll der Hafen am 1. Mai 2027 wieder den Betrieb aufnehmen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die rechtlichen Streitigkeiten geklärt werden und die Gemeinde tatsächlich die Kontrolle über den Hafen behält.

Bis dahin bleibt Cavallo für spontane Besucher weitgehend ein exklusives Pflaster. Wer die berühmten Buchten schon jetzt erleben möchte, hat im Wesentlichen eine Möglichkeit: mit dem eigenen Boot vor der Insel ankern.