i Nadja Bernhard und Kristina Sprenger erlebten ein Abenteuer Instagram / kristinasprenger Zwischen Gorillas & Elefanten Bernhard und Sprenger: So wild urlauben die ORF-Stars Mit Elefanten auf Safari, mit Gorillas im Dschungel: Nadja Bernhard und Kristina Sprenger geben Einblicke in ihren Uganda-Urlaub. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elefanten, Berggorillas und tiefster Dschungel: "Zeit im Bild"-Moderatorin Nadja Bernhard und Schauspielerin Kristina Sprenger haben sich für ihren gemeinsamen Urlaub nicht gerade das ruhige Programm ausgesucht.

Für die beiden Freundinnen ging es nach Uganda, wo die beiden für einige Tage ihren Alltag gegen Safari und Regenwald eintauschten. Ein Höhepunkt der Reise führte sie in den Bwindi Impenetrable National Park, wo sie beim Gorilla-Trekking den seltenen Berggorillas ganz nahe kamen.

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Sprenger hat die schönsten Momente der Reise jetzt in einem Video gesammelt. Darauf sind die beiden unter anderem zwischen Elefanten auf Safari unterwegs oder genießen die beeindruckende Landschaft.

Dass Uganda bei Sprenger Eindruck hinterlassen hat, macht sie ziemlich deutlich. "Vollkommen verliebt in Uganda", schreibt sie und schwärmt von der "unglaublichen Wildnis & Natur". Und offenbar soll es nicht bei diesem einen Trip bleiben. "Wir wollen zurückkommen", kündigt die 50-Jährige bereits an.

Besonders schön dürfte für sie aber gewesen sein, das alles mit Bernhard zu erleben. Sprenger spricht von einer "wunderbaren Zeit mit meiner liebsten Freundin Nadja".