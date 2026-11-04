i Denise Wurz und Kerstin Obermaier nehmen ab dem 9. November an der Seite von Philipp Hansa im Ö3-Wecker-Studio Platz Andreas Tischler Vienna Press / Ö3 Wunderlich / Ö3 Donaubauer Gabi Hillers Nachfolger fix Gleich zwei neue Frauen für Ö3-Star Philipp Hansa Seit Moderatorin Gabi Hiller in Babypause ist, ist neben Philipp Hansa im Ö3-Wecker-Studio ein Platz frei. Jetzt ist klar, wer dort übernimmt. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Gabi Hiller heißt es vorerst ausschlafen statt früh aufstehen. Die Moderatorin hat sich am vergangenen Freitag in ihre Babypause verabschiedet. Für ihren Kollegen Philipp Hansa geht der Ö3-Wecker natürlich trotzdem weiter – und er braucht damit vorübergehend eine neue Partnerin am Mikrofon. Nun ist auch klar, wer in den kommenden Monaten neben ihm im Studio Platz nimmt.

Gleich zwei Moderatorinnen übernehmen während Hillers Auszeit: Denise Wurz und Kerstin Obermaier werden sich an Hansas Seite abwechseln. Beide kennen den Ö3-Wecker bereits und standen dort schon vor dem Mikrofon.

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Das sind die neuen Stimmen an Hansas Seite i ?

Wurz arbeitet seit 2022 beim Sender - sie sprang erst vor wenigen Wochen für die erkrankte Anna Kratki ein und moderierte gemeinsam mit Philipp Bergsmann. Auch beim "Wecker-Frühstart" war die 27-Jährige regelmäßig zu hören.

Auch Obermaier ist im Ö3-Wecker keine Unbekannte und war bereits on Air zu hören. Nun bekommen beide deutlich mehr Morgenluft: Ab dem 9. November wechseln sie sich an Hansas Seite ab und wecken mit ihm das ganze Land.