Rund um den Martinstag gehört das Gansl im Marchfelderhof für Christina "Mausi" Lugner fast schon zum Pflichtprogramm. Auch heuer ließ sie sich den Abend gemeinsam mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo nicht entgehen. Und wo schon die Gans auf dem Teller liegt, war die Frage nach der persönlichen Gänsehaut nicht weit.
Was jagt Lugner einen Schauer über den Rücken? "Mausi" muss nicht lange überlegen: "Männer bereiten mir Gänsehaut," erklärt sie vor Ort im ORF-Talk.
Doch offenbar braucht es für ein kleines Schaudern nicht einmal männliche Gesellschaft. "Wenn ich mich im Spiegel betrachte, es gruselt mir," sagt sie lachend und legt nach: "Halloweenzeit, immer noch."
Damit ist klar: Für Gänsehaut braucht Mausi weder Horrorfilm noch Herbstkälte. Ein Mann – oder zur Not der eigene Spiegel – reicht offenbar völlig.