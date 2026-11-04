i Christina Lugner beim traditionellen Martini-Ganslessen im Marchfelderhof Screenshot ORF Wann "Mausi" Gänsehaut bekommt "Wenn ich mich im Spiegel betrachte – es gruselt mir" Bei "Mausi" Lugner sorgt offenbar nicht nur kaltes Wetter für Gänsehaut. Jetzt verrät sie, was ihr so richtig unter die Haut geht. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund um den Martinstag gehört das Gansl im Marchfelderhof für Christina "Mausi" Lugner fast schon zum Pflichtprogramm. Auch heuer ließ sie sich den Abend gemeinsam mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo nicht entgehen. Und wo schon die Gans auf dem Teller liegt, war die Frage nach der persönlichen Gänsehaut nicht weit.

Was jagt Lugner einen Schauer über den Rücken? "Mausi" muss nicht lange überlegen: "Männer bereiten mir Gänsehaut," erklärt sie vor Ort im ORF-Talk.

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Es ist wieder Ganslzeit im Marchfelderhof i ?

Auch der eigene Spiegel sorgt für Gänsehaut

Doch offenbar braucht es für ein kleines Schaudern nicht einmal männliche Gesellschaft. "Wenn ich mich im Spiegel betrachte, es gruselt mir," sagt sie lachend und legt nach: "Halloweenzeit, immer noch."

Damit ist klar: Für Gänsehaut braucht Mausi weder Horrorfilm noch Herbstkälte. Ein Mann – oder zur Not der eigene Spiegel – reicht offenbar völlig.