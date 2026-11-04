i Im Wiener Prater startete das "Palazzo" in seine 22. Saison. Gastgeber Toni Mörwald servierte Menü und Show Andreas Tischler / Vienna Press "Nachtschwärmer" Heiße Nächte! Toni Mörwald bittet im Prater zu Tisch Vorhang auf für Genuss und große Gefühle. Im Wiener Prater startete das "Palazzo" in seine 22. Saison. Gastgeber Toni Mörwald servierte Menü und Show. Von Romina Colerus 04.11.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier wird nicht nur aufgetischt, sondern auch ordentlich aufgedreht! Mit der neuen Show "Nachtschwärmer" feierte Toni Mörwald mit dem "Palazzo" Dienstagabend seine große Premiere im Wiener Prater. Im prachtvollen Spiegelpalast drehte sich diesmal alles um das aufregende Nachtleben und natürlich um gutes Essen.

Im Mittelpunkt der heurigen Show stehen die verträumte Barbesitzerin "Chastity Belt" und ihr Barkeeper "Kerol", der mit Beatboxing und Jonglage für ordentlich Schwung sorgt. Artisten zeigen Akrobatik am Chinesischen Mast, Luftkunst und Balanceakte.

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"Palazzo"-Premiere im Wiener Prater i ?

Während auf der Bühne die Artisten durch die Luft wirbeln, kümmert sich Haubenkoch Mörwald um das leibliche Wohl seiner Gäste. Los geht es mit einer Paradeiser-Schalotten-Tarte mit Burrata und Zitronen-Basilikum-Sorbet, gefolgt von Seesaibling auf Fregola Sarda.

Als Hauptgang wartet geschmortes Schulterscherzl mit weißen Bohnen und Debreziner. Zum süßen Finale gibt es Powidltascherl mit Zwetschkenröster und Nougateis. Begeistert von der gelungenen Premiere zeigten sich Promis wie Kabarettist Klaus Eckel, Schauspieler Aaron Karl, Sängerin Marianne Mendt, Kabarettistin Andrea Händler, Fußballlegende Michael Konsel oder Profitänzer Herby Stanonik.

Vier Gänge, drei Stunden Unterhaltung und jede Menge Wow-Momente kann man noch bis zum 21. März erleben.