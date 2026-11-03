i Wolfgang Ambros zieht bei seinem langjährigen Live-Formate "Ambros pur!" vorerst einen Schlussstrich. ViennaPress / Andreas TISCHLER "Entscheidung ist gefallen" Nur noch drei Shows: Ambros zieht Schlussstrich Nach rund 20 Jahren geht bei Wolfgang Ambros eine Ära vorerst zu Ende. Für "Ambros pur!" bleiben nur noch drei Konzerte. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Ambros pur!" war Wolfgang Ambros über Jahre in kleiner Besetzung unterwegs. Gemeinsam mit Günter Dzikowski und Roland Vogl setzte er dabei auf seine Songs, Geschichten und eine deutlich persönlichere Atmosphäre als bei den großen Shows. Jetzt ist klar: Damit ist vorerst Schluss.

"Die Entscheidung ist gefallen: Ambros pur! verabschiedet sich bis auf Weiteres von der Bühne", heißt es auf der Facebook-Seite des Musikers.

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Ganz vorbei ist es allerdings noch nicht. Drei Termine stehen vor dem Abschied noch an: am 23. November in Gmunden, am 24. November in Ried im Innkreis und am 26. November in Gersthofen. Dort sind die drei Musiker noch einmal gemeinsam im "Ambros pur!"-Format zu erleben.

Wer jetzt schon an ein komplettes Bühnen-Aus denkt, kann allerdings aufatmen. Ambros selbst macht weiter. Ab 2027 geht er wieder mit seiner No. 1 vom Wienerwald auf Tour. Dann steht das neue Programm "Best of the Best" an.

Still wird es um Wolfgang Ambros also nicht – nur "Ambros pur!" ist nach den drei letzten Abenden wohl Geschichte.