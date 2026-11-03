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Fadi Merza und Ehefrau Ines sind getrennt
Fadi Merza und Ehefrau Ines sind getrennt
Andreas Tischler / Vienna Press
Ehe-Aus

Nach 25 Jahren! Fadi und Ines Merza getrennt

Lange gingen Fadi Merza und seine Ines gemeinsam durchs Leben. Jetzt ist die Beziehung des ehemaligen Thaibox-Weltmeisters zerbrochen.
Von Heute Entertainment
03.11.2026, 16:37
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Sie gehörte jahrelang fest an seine Seite: Fadi Merza und seine Frau Ines waren seit 2001 ein Herz und eine Seele, 2012 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam haben die beiden Sohn Michel, der 2015 zur Welt kam. Nun ist die langjährige Beziehung vorbei – die beiden haben sich bereits vor einiger Zeit getrennt.

"Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt. Nach 25 Jahren haben wir uns einfach auseinander gelebt. Das kann leider passieren", klärt Fadi Merza gegenüber "Heute" auf.

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Für ihren gemeinsamen Sohn wollen die beiden die Trennung so gut wie möglich auffangen. "Das Allerwichtigste ist für uns beide unser Sohn Michel. Wir versuchen alles in unserer Macht Stehende zu tun, ihn nichts spüren zu lassen", sagt Merza im "Heute"-Talk.

Für Michel wollen Fadi und Ines trotz Trennung weiter an einem Strang ziehen.

red, Akt. 03.11.2026, 16:44, 03.11.2026, 16:37
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