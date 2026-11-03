i Toni Polster mit Marika Lichter beim Opening des "Barbaro Winter Chalets" Denise Auer Prickelnd Moët oder Moë? Toni Polster in Champagner-Laune Im Herzen Wiens wurde das "Barbaro Winter Chalet" eröffnet. Und dabei gab es nicht nur jede Menge zu feiern, sondern auch etwas zu lernen. Von Romina Colerus 03.11.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Moët & Chandon bestellt, sollte zumindest wissen, wie man den berühmten Champagner ausspricht. Kleiner Tipp: Das "T" wird mitgesprochen! Also Mo-ett und nicht Mo-eh. Ob das auch allen prominenten Gästen beim Opening des "Barbaro Winter Chalets" bewusst war?

Im Innenhof der Regina Margherita im Palais Esterházy wurde Dienstagabend jedenfalls ordentlich angestoßen. Die Gastgeberfamilie Barbaro lud gemeinsam mit Moët & Chandon zum traditionellen Start in die Wintersaison.

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Ein Gläschen für den guten Zweck hoben unter anderem Fußballlegende Toni Polster, Star-Astrologin Gerda Rogers, Marika Lichter, Clemens Trischler, Magazin Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner, Star-Designer La Hong oder Licht-ins-Dunkel-Geschäftsführer Mario Thaler.

Pizza, Prickeln und ein guter Zweck

Kulinarisch wurde es italienisch und luxuriös. Von Pizza Tartufo bis zur Pizza Caviale Imperiale war für verwöhnte Gaumen alles dabei. Dazu gab es Champagner, Live-Musik und Society-Tratsch.

Doch bei all dem Prickeln durfte auch der gute Zweck nicht fehlen. Gemeinsam mit Moët & Chandon unterstützt das "Barbaro Winter Chalet" erneut "Licht ins Dinkel".

Und wer sich jetzt noch immer fragt, warum das "T" bei Moët nicht stumm ist: Der Name geht auf eine niederländischstämmige Familie zurück. Also beim nächsten Champagner-Empfang ruhig selbstbewusst "Mo-ett" bestellen. Santé!