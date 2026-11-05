i Michael Ludwig und Erwin Pröll gratulierten Felix Dvorak persönlich Michael Kobler Promi-Runde im Schreiberhaus Zum 90er! Ludwig und Pröll feiern Felix Dvorak Felix Dvorak hat allen Grund zum Feiern: Der Schauspieler wurde 90 – und bekam dabei Besuch von zahlreichen bekannten Wegbegleitern. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für seinen 90. Geburtstag suchte sich Felix Dvorak einen Ort aus, mit dem ihn längst viel verbindet. Der österreichische Schauspieler feierte am Mittwoch, dem 4. November, im Wiener Schreiberhaus – dort, wo sogar ein eigenes Stüberl seinen Namen trägt.

Und alleine blieb der Jubilar dort natürlich nicht lange. Unter den Gratulanten fanden sich neben engstem Kreis und Familie auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der ehemalige niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll, Moderatorin Chris Lohner und Schauspielkollege Erwin Steinhauer.

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Felix Dvorak: 90. Geburtstag im Schreiberhaus i ?

Für Dvorak selbst war gerade der Ort der Feier etwas Besonderes: "Dass ich nun ausgerechnet an diesem besonderen Ort im Kreise so vieler lieber Freunde meinen 90. Geburtstag feiern darf, freut mich ganz besonders und bedeutet mir sehr viel," freute er sich.

Erwin Pröll gratulierte Dvorak mit ganz persönlichen Worten. Obwohl er und Dvorak politisch "vollkommen unterschiedlich positioniert" seien, habe das zwischen ihnen nie eine Rolle gespielt. "Vom ersten Augenblick unseres Zusammentreffens an hat es zwischen uns persönlich einfach gestimmt."

Dvorak selbst blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück: Vom gelernten Zuckerbäcker schaffte er es auf die großen Theaterbühnen Österreichs und machte sich auch als Kabarettist, Autor und Intendant einen Namen.

Schreiberhaus-Hausherr "Poldi" Huber, der Dvorak seit Jahrzehnten kennt, bringt es an diesem Abend auf den Punkt: "Bei all seinen Erfolgen ist er immer bodenständig geblieben und hat nie vergessen, was im Leben wirklich zählt: die Familie, die Freundschaft und die Menschen, die einem nahestehen."