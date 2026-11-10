i Nach dem Skitag lockt die Hütte – doch für ein Bier müssen Wintersportler je nach Skigebiet unterschiedlich tief in die Tasche greifen. iStock/no_limit_pictures Hier wird's richtig teuer Neuer Bier-Atlas – so viel zahlst du auf der Skipiste 7,70 Euro für ein Bier: Auf Österreichs Skihütten gehen die Preise auseinander. Ein Ranking zeigt, wo der Einkehrschwung besonders teuer wird. Von Heute Life 10.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein paar Schwünge im Schnee, die Sonne im Gesicht und dann ein kühles Bier auf der Skihütte: Für viele gehört das zum perfekten Skitag. Doch wer nach der Abfahrt zum Krügerl greift, sollte besser vorher einen Blick auf die Getränkekarte werfen. Denn der Einkehrschwung kann in Österreichs Skigebieten ordentlich ins Geld gehen.

Eine aktuelle Auswertung des Wintersportanbieters SnowTrex zeigt: Bei den Bierpreisen gibt es zwischen den österreichischen Skidestinationen deutliche Unterschiede. Für einen halben Liter werden je nach Skigebiet zwischen 5,20 und 7,70 Euro fällig. Der Unterschied klingt zunächst überschaubar, summiert sich aber bei mehreren Einkehrschwüngen schnell.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Hier kostet das Bier besonders viel

Besonders tief müssen Wintersportler laut SnowTrex am Arlberg ins Börserl greifen. Dort schlägt ein halber Liter Bier mit stolzen 7,70 Euro zu Buche. Auch in Ischgl wird es teuer: 6,40 Euro kostet die Halbe in der Silvretta Arena. In der Zillertal Arena sind es 6,30 Euro.

Dahinter folgen das Kitzsteinhorn in Kaprun und Gastein mit jeweils 6,10 Euro sowie Schladming mit 6 Euro. In Saalbach-Hinterglemm und Serfaus-Fiss-Ladis werden jeweils 5,90 Euro fällig.

Die Bierpreise im SnowTrex-Vergleich: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: 5,20 €

Silvretta Montafon: 5,70 €

Sölden: 5,80 €

Saalbach-Hinterglemm: 5,90 €

Serfaus-Fiss-Ladis: 5,90 €

Schladming: 6,00 €

Kitzsteinhorn/Kaprun: 6,10 €

Gastein: 6,10 €

Zillertal Arena: 6,30 €

Ischgl/Samnaun: 6,40 €

Ski Arlberg: 7,70 €

Wo Skifahrer günstiger anstoßen

Es geht aber auch etwas günstiger. In Sölden kostet ein halber Liter laut der Erhebung 5,80 Euro. In der Silvretta Montafon sind es 5,70 Euro. Den niedrigsten Preis unter den hier verglichenen österreichischen Skigebieten weist die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental auf: Dort kostet das Bier 5,20 Euro.

Wer also mit Freunden nach einem langen Skitag auf der Hütte einkehrt, kann durchaus sparen – zumindest bei der Wahl der Destination. Bei vier Bier macht der Unterschied zwischen der SkiWelt und dem Arlberg bereits zehn Euro aus. Bei einer ganzen Urlaubswoche kommt da einiges zusammen.

Der internationale Vergleich überrascht

Auch außerhalb Österreichs hat SnowTrex die Getränkepreise verglichen. Besonders happig wird es in Frankreich: Im Skigebiet Les 3 Vallées kostet ein halber Liter Bier laut Ranking 11,50 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie in der günstigsten österreichischen Destination dieses Vergleichs.

Deutlich moderater sind die Preise in Deutschland. In Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen werden jeweils 4,70 Euro für einen halben Liter verlangt.