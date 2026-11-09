i KFC eröffnet zwei Restaurants direkt an italienischen Skipisten – eines davon auf 2.123 Metern Seehöhe. iStock/Vladan Milisavljevic KFC erobert die Alpen Fast-Food-Kette eröffnet direkt an der Skipiste Pommes statt Kasnocken: KFC eröffnet zwei Filialen direkt an italienischen Skipisten. Das sorgt bereits jetzt für heftige Kritik. Von Heute Life 09.11.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knuspriges Hendl statt Kaspressknödel, Chicken Wings statt klassischer Skihütten-Kost: Der Fastfood-Riese Kentucky Fried Chicken (KFC) wagt einen ungewöhnlichen Schritt und zieht mitten in die italienischen Alpen. Ab der Wintersaison 2026/27 sollen erstmals zwei Restaurants der US-Kette direkt an Skipisten die Wintersportler versorgen. Während das Unternehmen neue Zielgruppen ansprechen will, wächst bei Umweltschützern und Bergliebhabern der Widerstand.

KFC eröffnet auf mehr als 2.100 Metern

Die beiden neuen Standorte liegen in beliebten Wintersportregionen: In Madonna di Campiglio im Trentino eröffnet KFC auf 1.700 Metern Seehöhe in der Piana di Nambino. Das zweite Lokal entsteht in Cortina d’Ampezzo in Venetien auf stolzen 2.123 Metern im Skigebiet Monte Faloria-Cristallo.

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Beide Restaurants werden von KFC selbst betrieben und befinden sich in Kooperation mit dem Après-Ski-Unternehmen Super G. Die Eröffnung ist für den 5. Dezember geplant. Auf der Speisekarte stehen die bekannten Klassiker der Marke: knusprige Hühnerfilets, scharfe Chicken Wings und die beliebten Bucket-Menüs.

Geöffnet ist unter der Woche von 12 bis 17 Uhr, von Freitag bis Sonntag sogar bis 19.30 Uhr. Damit will KFC nicht nur hungrige Skifahrer zwischen zwei Abfahrten, sondern auch das Après-Ski-Publikum erreichen.

Gen Z soll auf den Geschmack kommen

Warum ausgerechnet die Berge? KFC begründet die Expansion mit dem Wandel im internationalen Tourismus. Die Gäste würden jünger, vielfältiger und internationaler. Darauf wolle man mit neuen gastronomischen Konzepten reagieren.

Marzia Farè, Marketingchefin von KFC Italia, sieht darin eine Möglichkeit, die Marke an ungewöhnlichen Orten zu positionieren. Man wolle überraschen und dort präsent sein, wo man KFC bislang nicht vermutet hätte.

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Vor allem die Generation Z zählt laut Farè zu den besonders treuen Zielgruppen. Künftig sollen aber auch junge Familien und Bergsportbegeisterte angesprochen werden. Das neue Hochgebirgsformat soll zudem das Premium-Image der Marke stärken.

Kritik an Fastfood-Offensive in den Bergen

Doch nicht alle können sich mit der Vorstellung von frittiertem Hendl vor alpiner Traumkulisse anfreunden. Besonders die Zusammenarbeit mit Super G sorgt für Diskussionen. Das Unternehmen betreibt bereits seit Ende 2024 einen Après-Ski-Standort in Madonna di Campiglio.

Dort gab es schon nach kurzer Zeit Beschwerden. Anrainer kritisierten laut "Il Dolomiti" vor allem die hohe Lautstärke und starke Lichtstrahlen, die teilweise bis in Wohnhäuser reichten. Auch rechtliche Schritte wurden angekündigt. Die Gemeinde verwies darauf, dass das betroffene Grundstück nicht in ihrem Besitz sei, kündigte aber Konsequenzen bei Verstößen gegen geltende Auflagen an.

Umweltschützer warnen vor Verlust der Bergidentität

Auch die neuen KFC-Standorte stoßen auf Widerstand. Luigi Casanova von der Umweltschutzorganisation Mountain Wilderness sieht darin ein alarmierendes Zeichen für die Entwicklung des alpinen Tourismus.

"Das Alte – die romantische Seite der Berge, die Anstrengung, die Natur – wird über Bord geworfen, um Platz für Luxusmarken und die in den Städten bereits herrschende Standardisierung zu schaffen", kritisierte er laut "Corriere della Sera".