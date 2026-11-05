i Vom Diätessen zum TikTok-Hit: Cottage Cheese feiert ein Comeback. Pexels/https://kaboompics.com/ Protein-Trend Cottage Cheese boomt – das steckt hinter dem Hype Der körnige Frischkäse ist zurück und erobert TikTok. Doch hält Cottage Cheese, was er verspricht? Was er wirklich kann. Von Heute Life 05.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Früher stand er bei Oma im Kühlschrank, heute landet er millionenfach in TikTok-Videos auf: Cottage Cheese feiert ein Comeback. Ob auf knusprigem Toast, als cremiger Dip oder sogar im Pizzateig – es scheint so, als wäre die Welt verrückt nach dem körnigen Frischkäse. Doch was macht das unscheinbare Milchprodukt auf einmal so begehrt? Und ist es wirklich so gesund, wie die sozialen Medien versprechen?

Vom Diätklassiker zum TikTok-Star

Lange hatte Cottage Cheese ein eher verstaubtes Image. In den USA galt er während der beiden Weltkriege als günstiger, eiweißreicher Fleischersatz. Später wurde er zum festen Bestandteil zahlreicher Diäten, bevor ihm Joghurt den Rang ablief. Jetzt ist der körnige Frischkäse zurück – und das dank einer Generation, die ihn völlig neu entdeckt. Auf Social-Media-Plattformen wird Cottage Cheese zu allem verarbeitet, was das Herz begehrt: zu proteinreichen Pizzaböden, fluffigen Eiergerichten, süßen Desserts oder herzhaften Aufstrichen.

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Darum schwören alle darauf

Hinter dem Hype steckt vor allem ein Nährstoff: Eiweiß. Rund elf Gramm Protein liefern bereits 100 Gramm Cottage Cheese. Eine Portion von 220 Gramm kommt damit auf etwa 24 Gramm. Das macht ihn besonders für Menschen interessant, die Muskeln aufbauen oder sich länger satt fühlen möchten. Der Frischkäse enthält außerdem Casein, ein Protein, das der Körper vergleichsweise langsam verdaut. Dadurch kann das Sättigungsgefühl länger anhalten.

Dazu kommen wertvolle Nährstoffe wie Vitamin B12, Phosphor, Selen und Zink. Sie unterstützen unter anderem die Nervenfunktion, den Stoffwechsel und die Knochengesundheit.

Hilft Cottage Cheese beim Abnehmen?

Wenig Kalorien, viel Eiweiß und lange satt – das klingt nach dem perfekten Schlankmacher. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Ernährungsberaterin Laura Iu erklärt gegenüber "CNN", dass Cottage Cheese beim Abnehmen helfen kann, weil er sättigt und je nach Fettgehalt relativ kalorienarm ist. Von allein purzeln die Kilos dadurch aber nicht. Auch beim Thema Kalzium ist der Frischkäse kein Spitzenreiter: Milch, Joghurt und manche Käsesorten liefern davon deutlich mehr.

Vorsicht, hier steckt ein Haken

So gesund Cottage Cheese sein kann, einen Punkt solltest du nicht übersehen: den Salzgehalt. Eine größere Portion kann rund 700 Milligramm Natrium enthalten. Besonders Menschen mit Bluthochdruck oder Nierenerkrankungen sollten deshalb auf die Nährwertangaben achten und gegebenenfalls salzärmere Varianten wählen. Für die meisten gesunden Erwachsenen reichen täglich etwa 0,8 bis ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Sportlern, älteren Menschen oder bestimmten gesundheitlichen Situationen kann der Bedarf höher sein.

Ist der Hype also berechtigt?

Im Gegensatz zu manch anderem Food-Trend hat Cottage Cheese tatsächlich einiges zu bieten: Er ist vielseitig, eiweißreich und lässt sich unkompliziert in den Speiseplan einbauen. Zum Wundermittel wird er dadurch aber nicht. Hochwertige Studien, die besondere gesundheitliche Effekte von Cottage Cheese selbst belegen, sind bislang begrenzt.