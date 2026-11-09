Eher Gen Z oder Millennial? So tickst du wirklich!

Ob stundenlanges Chatten auf MSN, das erste eigene Facebook-Profil oder die tägliche Runde mit dem virtuellen Haustier Pou – wer mit dem Internet aufgewachsen ist, hat so einige Erinnerungen gesammelt. Doch je nachdem, wann man geboren wurde, können diese ganz unterschiedlich aussehen.
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Während viele Millennials noch ihre Profile auf SchülerVZ gestaltet, SMS verschickt und Snake auf dem Handy gespielt haben, verbinden zahlreiche Gen-Z-Angehörige ihre Kindheit und Jugend eher mit Snapchat, Instagram oder beliebten Handy-Apps wie Pou.
Jetzt wollen wir es wissen! Bist du eher Team Millennial oder Gen Z? Stimme bei unseren Fragen ab und verrate uns, wie du im digitalen Alltag tickst. Vielleicht hast du mit der anderen Generation ja mehr gemeinsam, als du denkst!
Natürlich lassen sich diese Gewohnheiten nicht immer eindeutig einer Generation zuordnen. Viele Trends, Apps und Plattformen waren generationenübergreifend beliebt. Auch Millennials haben Pou gespielt und Gen-Z-Angehörige kennen Facebook oder ältere Handyspiele.
Die Unterschiede sind deshalb vor allem als unterhaltsamer Vergleich gedacht. Schließlich entscheiden nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch persönliche Vorlieben und Erfahrungen darüber, welche Apps man nutzt und wie man mit Freunden kommuniziert.
Doch welche dieser Gewohnheiten sind bei dir hängen geblieben? Verwendest du noch klassische Smileys oder längst nur noch Emojis? Und welche App hat dich früher stundenlang beschäftigt? Verrate uns, wie du tickst, und entdecke, welche Erinnerungen du mit anderen Generationen teilst!