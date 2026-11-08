i Wegen eingeatmeten Reizgases mussten Rettung und Feuerwehr anrücken. Doch das Liebesabenteuer war damit noch lange nicht vorbei. Leserreporter Treffen mit Komplikationen Reizgas statt Herzrasen! Speed-Date endet mit Blaulicht Kurioser Einsatz im Zuge eines Speed-Dates in Wien. Eine Person soll Reizgas eingeatmet haben, Rettung und Feuerwehr mussten helfen. Von Justine Gull 08.11.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Blitz-Date nahe der Wiener Innenstadt am Samstagabend lag plötzlich mehr als nur Liebe in der Luft: Wegen eingeatmeten Reizgases mussten Rettung und Feuerwehr anrücken. Doch das Liebesabenteuer war damit noch lange nicht vorbei.

Wenn beim Flirten die Luft wegbleibt

Da blieb wohl so manchem Flirtwilligen die Luft weg! Am Wiener Getreidemarkt auf Höhe der Millöckergasse kam es am Samstag gegen 20 Uhr bei einem Blitz-Date zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Statt Schmetterlingen im Bauch gab es plötzlich Reizgas in der Luft – und einen Einsatz für die Wiener Berufsrettung und Feuerwehr. Ein Leserreporter-Video zeigt den Einsatz vor Ort.

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Eine Person hatte Reizgas eingeatmet und benötigte medizinische Hilfe. Die alarmierte Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung, während die ebenfalls ausgerückte Feuerwehr bei dem Einsatz assistierte.

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Glücklicherweise ging die Sache glimpflich aus: Nach der Versorgung ging es der betroffenen Person bereits deutlich besser.

Reizgas statt Herzrasen! Blitz-Date endet mit Blaulicht i ?

Blaulicht weg, Flirtmodus wieder an

Und weil man sich von einem derart unromantischen Zwischenfall offenbar nicht die Partnersuche vermiesen lassen wollte, konnte das Blitz-Date anschließend sogar weitergehen.

Ob an diesem Tag noch die große Liebe gefunden wurde, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Für ordentlich Herzklopfen dürfte dieser Flirt-Abend jedenfalls gesorgt haben – wenn auch aus völlig anderen Gründen als ursprünglich geplant.