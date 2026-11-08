Deko-Wahnsinn! XXL-Mascherl zurück in Wiener City

Besinnlich wird es in der Weihnachtszeit in der Wiener City. Der Advent lockt besonders viele Besucher an, die Innenstadt erstrahlt in winterlichem Glanz. Ein XXL-Mascherl über dem Modehaus Popp & Kretschmer an der Ecke Oper/Kärntnerstraße wertet die Dekorationen in der Wiener City zusätzlich auf.
Doch aus Selfies mutierten schnell Störenfriede auf offener Straße, Polizeieinsätze und sogar Absperrungen und Strafen – "Heute" berichtete.
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Tag für Tag kam es vor Ort zu brenzligen Situationen, weil Touristen, Pseudo-Influencer und Co. bei Rot die Straße betraten, um das "perfekte" Bild für Social Media zu bekommen. Schließlich musste sich die Polizei an der Kärntner Straße positionieren, um die Ordnung aufrechterhalten zu können.
Nun steht fest: Auch dieses Jahr wird das rote Kult-Mascherl über dem Modehaus gegenüber der Oper hängen. "Heute"-Fotos zeigen den Transport des Mascherls in der Wiener City. Am frühen Sonntag kam der Selfie-Magnet an. Wie die Polizei heuer mit der Situation umgehen wird, ist bislang unklar.
Im Vorjahr wurde jedenfalls rigoros auf die Einhaltung der Verkehrsordnung geachtet. Fußgänger, die bewusst bei Rot auf die Straße gingen, bekamen Strafen über 30 Euro ausgehändigt.