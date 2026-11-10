i Ryanair führt mit 10. November eine neue Gepäcksregel ein. Ryanair Neue Frist 60 Minuten: Ryanair führt neue Koffer-Regel ein Wer mit Koffer fliegt, muss bei Ryanair künftig früher am Schalter sein. Die neue Frist kann für Urlauber zum Zeitproblem werden. Von Heute Life 10.11.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer mit Ryanair in den Urlaub fliegt und einen großen Koffer aufgeben möchte, muss künftig noch früher am Flughafen sein. Die irische Billigairline verschärft ihre Gepäckregeln deutlich: Statt bisher 40 Minuten vor dem Abflug schließt der Gepäckschalter künftig bereits eine Stunde vor der geplanten Startzeit. Wer die neue Frist versäumt, riskiert, dass der Koffer nicht mehr angenommen wird.

20 Minuten weniger Zeit für die Kofferabgabe

Die neue Regel gilt ab 10. November. Ab diesem Zeitpunkt müssen Passagiere ihr Aufgabegepäck spätestens 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug einchecken. Bislang hatten Reisende dafür noch bis 40 Minuten vor dem Start Zeit.

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Für Fluggäste bedeutet das eine zusätzliche Einschränkung bei der Reiseplanung. Wer knapp kalkuliert, muss seine Ankunft am Flughafen entsprechend vorverlegen.

Ryanair verweist allerdings auf einen möglichen Vorteil: Durch die frühere Gepäckabgabe bleibt den Passagieren mehr Zeit, um die Sicherheitskontrolle und gegebenenfalls die Passkontrolle zu passieren. So sollen sie stressfreier und rechtzeitig zum Boarding gelangen.

Diese Frist sollten Urlauber nicht ausreizen

Die neue Vorgabe ist aber kein Grund, erst auf den letzten Drücker am Flughafen einzutreffen. Denn die Schließzeit des Gepäckschalters ist keinesfalls eine Empfehlung für die Ankunft.

Zwischen der Gepäckaufgabe und dem Abfluggate können mitunter längere Wege liegen. Dazu kommen mögliche Warteschlangen bei den Sicherheitskontrollen. Besonders in Ferienzeiten und zu stark frequentierten Reisezeiten kann das schnell zum Problem werden.

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Wer dann auch noch durch eine Passkontrolle muss, verliert zusätzliche Zeit. Im schlimmsten Fall erreicht man das Gate nicht rechtzeitig und verpasst den gebuchten Flug.

Nicht jede Airline hat dieselben Regeln

Eine einheitliche Frist für die Gepäckaufgabe gibt es in der Luftfahrt nicht. Wie lange vor dem Abflug der Koffer spätestens abgegeben werden muss, hängt unter anderem von der Fluggesellschaft, dem jeweiligen Flughafen und der Flugstrecke ab.

Es wird daher grundsätzlich empfohlen, die geltenden Vorgaben für den konkreten Flug vorab zu prüfen. Informationen dazu finden Reisende üblicherweise in der Buchungsbestätigung, auf der Bordkarte sowie in der App oder auf der Website ihrer Airline.