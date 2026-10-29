i ChanaJk kann es nicht glauben. Instagram Stand in Unterwäsche da "In Hose gefasst!" – Influencerin entsetzt am Flughafen Ein Sicherheitscheck am Londoner Flughafen wird für Influencerin ChanaJK zum Albtraum. Die Streamerin berichtet von einer unangenehmen Durchsuchung. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte ChanaJK offenbar nur ganz normal durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen in London. Doch was die Influencerin dort nach eigenen Angaben erlebte, macht sie fassungslos.

Kurz nach der Kontrolle meldet sie sich bei ihren Followern und berichtet aufgebracht von einem Vorfall, den sie so noch nie erlebt habe.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Sie hat mir gerade in meine Hose gefasst!", erzählt die Instagramerin entsetzt.

"Das war das Bodenloseste"

Wie ChanaJK schildert, wurde sie bei der Sicherheitskontrolle für eine genauere Durchsuchung ausgewählt.

Dabei soll eine Mitarbeiterin sie nicht nur abgetastet, sondern auch in ihre Hose gegriffen haben. "Das war gerade das Bodenloseste, was ich jemals erlebt habe", erklärt die Influencerin.

Besonders unangenehm sei für sie gewesen, dass die Situation offenbar vor den Augen anderer Fluggäste stattgefunden habe.

"Man hat alles gesehen"

ChanaJK erzählt, dass ihre Hose ohnehin sehr locker gesessen habe. Während der Durchsuchung sei diese nach ihrer Darstellung nicht ausreichend hochgezogen worden.

VIP-Eröffnung Schlumpfwelt Traiskirchen i ?

"Meine Hose war so locker, dass sie sie gar nicht hochgezogen hat. Man hat alles gesehen", berichtet sie. Die Situation habe sie als äußerst bloßstellend empfunden: "Alle haben geguckt. Das habe ich noch nie erlebt."

Für die Influencerin war die Kontrolle damit offenbar nicht nur körperlich unangenehm, sondern vor allem auch peinlich.

Was ist bei der Kontrolle passiert?

Sicherheitskontrollen an Flughäfen können zusätzliche körperliche Durchsuchungen umfassen. Diese müssen allerdings nach den geltenden Vorschriften und unter Wahrung der Würde der betroffenen Personen durchgeführt werden.

Ob die Kontrolle im Fall von ChanaJK ordnungsgemäß ablief, lässt sich anhand ihrer Schilderung allein nicht beurteilen.

Für ChanaJK steht jedenfalls fest: Einen derart unangenehmen Moment hat sie bei einer Flughafenkontrolle nach eigenen Worten noch nie erlebt.