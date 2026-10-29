i Arabella Kiesbauer zog sich in den 90er-Jahren für den "Playboy" aus. APA-Images / Action Press / azee; "Playboy" TV-Ikone lässt aufhorchen Kiesbauer bald wieder im "Playboy"? Das sagt Arabella Arabella Kiesbauer wagte in den 90ern einen mutigen Schritt und zog sich für den "Playboy" aus. Heute blickt sie frech auf die Fotos zurück. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 19:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Arabella Kiesbauer hat in ihrer langen TV-Karriere schon einiges erlebt. Im neuen Podcast von "Style up your Life!" mit Michael Lameraner und Adi Weiss plaudert die Moderatorin gemeinsam mit Reality-Star Tara Tabitha über Geld, Beauty und Shitstorms. Die beiden Frauen kennen sich unter anderem von "Kampf der Realitystars", wo Kiesbauer durch die Sendung führte und Tara als Siegerin hervorging.

Besonders spannend wird es, als die frühere Talkshow-Queen auf ihre Vergangenheit zurückblickt: Seit den 80er-Jahren ist sie im Geschäft, prägte mit Formaten wie "Bauer sucht Frau", ihrer eigenen Talkshow und "Starmania" das deutschsprachige Fernsehen. Doch auch abseits des Bildschirms wagte sie sich einst auf ungewohntes Terrain. Sie posierte nackt für ein Magazin.

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Kiesbauer war im "Playboy"

In den 90er-Jahren ließ sich Kiesbauer für den "Playboy" ablichten – damals ein ungewöhnlicher Schritt für einen prominenten TV-Star. "Ich habe mit meinen Reizen nicht gegeizt", erzählt sie offen.

Auf die Frage von Lameraner, ob sie das heute noch einmal machen würde, erklärt sie ihren damaligen Antrieb: "Es ging bei mir auch um Tabubrüche, ich bin auch so ein kleiner Rebell und eine Revoluzzerin – und das Tabu habe ich gebrochen, weil damals war das eigentlich auch eine Zeit, wo Prominente sich noch nicht für den 'Playboy' ausgezogen haben."

Dass sie damit Aufsehen erregte, sei ihr durchaus bewusst gewesen: "Das war interessant für mich, weil ich auch schauen wollte, na schauma mal, wie die Leute reagieren", sagt sie frech.

Ein weiteres Nacktshooting kommt für sie heute allerdings eher nicht mehr infrage: "Das wäre jetzt nicht mehr, jetzt kräht da kein Hahn mehr danach." An ihrer damaligen Entscheidung zweifelt sie trotzdem nicht: "Es sind sehr schöne Fotos gewesen."