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Merkel genießt ihren Urlaub in Italien mit neuer Frisur.
Merkel genießt ihren Urlaub in Italien mit neuer Frisur.
REUTERS/Angelika Warmuth; Instagram/museoarcheologiconapoli
Sie hat einen neuen Look

Verändert! Angela Merkel zeigt sich so lässig wie nie

Die Alt-Kanzlerin genießt ihren Urlaub in Neapel und überrascht mit einem neuen, lässigen Look. Auch ihre Frisur hat sich verändert.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 15:56
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Angela Merkel gönnt sich eine Auszeit in Bella Italia. Die 72-jährige ehemalige Bundeskanzlerin verbringt ihre Freizeit derzeit zwischen Museen und Weinbars an der Küste von Neapel.

Für ihren Urlaub hat sich die Politikerin einen entspannten Look aus dem Kleiderschrank gezogen. Sie setzt auf flache Sneaker und kombiniert dazu eine Tunika, ein Top und eine große Statement-Kette.

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Wie Gala.de berichtet, fällt auch ihr verändertes Haar auf. Der Kurzhaarschnitt der Ex-Bundeskanzlerin ist mittlerweile etwas länger und wirkt wuschelig. Zudem hat sie sich helle Highlights in ihr karamellbraunes Haar machen lassen.

Deutsche sehnen sich nach Merkel zurück

Fans schwärmen im Netz

In Italien wurde Merkel mehrfach erkannt und lächelte für die Kamera. Bei einem Besuch im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel teilte das Museum ein Foto auf Instagram.

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Die Reaktionen im Netz sind überwältigend. "Sie wird so vermisst. Intelligent, wissend, neugierig", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: "Mutti, wir vermissen dich."

Auch ihrem violettfarbenen Abend-Look blieb die Alt-Kanzlerin treu. In einer kleinen Weinbar in Neapel genoss sie den italienischen Abend – und wurde natürlich auch dort erkannt.

"Es ist es eine große Ehre", lässt der Barbesitzer auf Social Media wissen und posiert mit Merkel für ein gemeinsames Bild.

red, Akt. 29.10.2026, 16:03, 29.10.2026, 15:56
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