i Sie leuchten an Bäumen und Felsen: Wandermarkierungen. iStock/marcoventuriniautieri (Symbolbild) Rot, Blau, Schwarz Diese Wanderzeichen verraten mehr, als du bisher ahnst Buntes Laub, frische Waldluft und traumhafte Wanderwege: Der Herbst lockt nach draußen. Doch unterwegs solltest du nicht nur auf die Aussicht achten. Von Heute Life 10.11.2026, 07:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Blätter rascheln unter den Schuhen, zwischen den Bäumen blitzt die Herbstsonne hervor und die frische Waldluft macht den Kopf frei – jetzt zieht es viele hinaus in die Natur. Doch während wir die Landschaft genießen, übersehen wir oft kleine Zeichen, die für unsere Sicherheit entscheidend sein können. Denn wer Wandermarkierungen richtig versteht, ist unterwegs klar im Vorteil.

Kleine Zeichen mit großer Bedeutung

Ob gemütlicher Waldspaziergang oder anspruchsvolle Bergtour: Eine gute Vorbereitung gehört zu jedem Ausflug. Neben der Streckenlänge und den Höhenmetern solltest du auch die Gehzeit, mögliche Pausen und den Sonnenuntergang im Blick behalten. Schließlich möchte niemand erst bei Einbruch der Dunkelheit feststellen, dass der Rückweg noch Stunden dauert.

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Unterwegs übernehmen dann die Wegweiser und Markierungen die Orientierung. Farbige Streifen an Bäumen, Felsen oder Pfosten zeigen, wo die Route weiterführt. Doch Vorsicht: Nicht jede Farbe verrät automatisch, wie schwierig der Weg ist.

Diese Farben solltest du kennen

In Österreich begegnen Wanderern häufig rot-weiß-rote Markierungen. Sie kennzeichnen den Verlauf eines Weges, sagen für sich allein aber nichts über dessen Schwierigkeit aus. Anders sieht es bei den Schwierigkeitsangaben auf alpinen Wegweisern aus. Hier helfen je nach Region unterschiedliche Kennzeichnungen bei der Einschätzung:

1 Gelb Gelbe Wegweiser sind in Österreich weit verbreitet. Sie zeigen Ziele und Gehzeiten an, bedeuten aber nicht automatisch, dass eine Strecke besonders einfach ist. Wege ohne zusätzliche Schwierigkeitssymbole sind häufig leichter begehbar.

2 Blau Wo diese Einstufung verwendet wird, steht sie meist für einfache Bergwege. Dennoch können Steigungen und unebener Untergrund warten. Festes Schuhwerk ist sinnvoll.

3 Rot Jetzt wird es anspruchsvoller: Mittelschwere Bergwege können steil, schmal und stellenweise ausgesetzt sein. Trittsicherheit, Kondition und passende Wanderschuhe sind gefragt.

4 Schwarz Hier wird alpine Erfahrung wichtig. Schwere Bergwege können über Geröll, felsiges Gelände und absturzgefährdete Passagen führen. Schwindelfreiheit und absolute Trittsicherheit sind Voraussetzung.

Wichtig: Die Farb- und Schwierigkeitssysteme unterscheiden sich regional. Deshalb immer die Angaben der örtlichen Wegweiser und Wanderkarten beachten.

Ein kurzer Blick kann viel Ärger ersparen

Wer unterwegs nur auf die schöne Aussicht achtet, übersieht schnell eine Abzweigung. Deshalb lohnt es sich, regelmäßig nach der nächsten Markierung Ausschau zu halten und die Route mit der Wanderkarte abzugleichen. Besonders im Herbst solltest du außerdem genügend Zeitreserven einplanen. Die Tage werden kürzer, feuchtes Laub macht manche Wege rutschig und in höheren Lagen kann das Wetter rasch umschlagen.

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Und noch etwas gehört zu einer gelungenen Wanderung: ein freundliches Grüßen, wenn dir andere Naturfreunde entgegenkommen. Denn auf den Bergen zählt neben guter Orientierung auch ein bisschen Rücksichtnahme.