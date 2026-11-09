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Ein goldener Sonnenaufgang oder bunte Blätter – schickt uns eure Fotos.
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Goldener Herbst! Zeig deine schönsten Schnappschüsse

Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite. Hast auch du einen besonderen Moment eingefangen – schick uns deine Fotos.
Von Community Heute
09.11.2026, 11:14
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Leuchtend gelbe Blätter, orangefarbene Baumkronen und Sonnenstrahlen, die durch die Äste blitzen – der goldene Herbst sorgt vielerorts für wunderschöne Anblicke. Ob beim Spaziergang durch den Park, bei einer Wanderung im Wald oder direkt vor der eigenen Haustür: Die Natur verwandelt sich in ein buntes Farbenmeer.

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Zeig uns deinen goldenen Herbst!

Jetzt bist du gefragt! Hast du einen besonders schönen Herbstmoment mit deiner Kamera eingefangen? Egal ob bunte Alleen, sonnige Landschaften oder ein idyllischer Platz mitten in der Stadt – "Heute" möchte deine schönsten Herbstfotos sehen!

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Schick uns deinen Schnappschuss und verrate uns, wo das Foto entstanden ist. Mit etwas Glück landet dein Bild schon bald auf "Heute.at" und begeistert auch andere Leser!

red, 09.11.2026, 11:14
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