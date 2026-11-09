Goldener Herbst! Zeig deine schönsten Schnappschüsse

Leuchtend gelbe Blätter, orangefarbene Baumkronen und Sonnenstrahlen, die durch die Äste blitzen – der goldene Herbst sorgt vielerorts für wunderschöne Anblicke. Ob beim Spaziergang durch den Park, bei einer Wanderung im Wald oder direkt vor der eigenen Haustür: Die Natur verwandelt sich in ein buntes Farbenmeer.
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