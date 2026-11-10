i Gina H. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. APA-Images / dpa / Bernd Wüstneck Fabian (8) getötet Sprachnachricht überführte Gina H. als Täterin Gina H. hat den achtjährigen Sohn ihres Ex-Freundes auf grausame Weise getötet. Ihr wurde u.a. eine Sprachnachricht zum Verhängnis. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 18:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit deutlichen Worten verkündete Richter Holger Schütt am Dienstag das Urteil: Gina H. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 30-Jährige hatte im Oktober 2025 den kleinen Fabian, den Sohn ihres früheren Partners Matthias R., aus der Wohnung der Mutter gelockt und an einem abgelegenen Teich erstochen.

44 Indizien sprechen klare Sprache

Wie 20 Minuten berichtet, hat das Gericht insgesamt 44 Indizien gesammelt, die die Schuld der Angeklagten belegen. Besonders am Tag nach Fabians Verschwinden fielen zwei Dinge ins Gewicht: Gina H. suchte bei Google nach "Fressen Wildschweine Menschen?" und "Fressen Wildschweine tote Menschen?" Für die Richter stand fest: "Sie haben gewusst, dass der Bub bei einer Schweinekuhle lag."

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Ein weiterer Beweis war eine Sprachnachricht, die Gina H. an ihre Friseurin schickte: "Fabian war wirklich fett. Es wird schon seine Gründe haben, weswegen er weg ist." Die Verwendung der Vergangenheitsform "war" deutete darauf hin, dass Gina H. zu diesem Zeitpunkt – obwohl der Bub offiziell noch als vermisst galt – bereits wusste, dass er tot ist.

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Kontrollwahn als Motiv

Laut Nordkurier führte das Gericht noch weitere Beweise an: Fasern von Gina H.s Kleidung, ein Grillanzünder aus ihrem Auto (mit dem sie die Leiche verbrannte), Fußspuren am Tatort und das Ausschalten ihres Handys während der Tatzeit.

Richter Schütt erklärte das Motiv so: "Sie wollten, dass der Bub sein gerade erst wiedergefundenes Verhältnis zu seinem Vater wieder abbricht." Das extrem kontrollierende Verhalten der psychisch kranken Gina H. wurde für Fabian zum tödlichen Verhängnis.