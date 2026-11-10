i UFC-Boss Dana White spielt für einen Moment den Pressesprecher des Weißen Hauses. US-Präsident Trump holte ihn dafür eigens ans Podium. X/Screenshot Doch kein Scherz? Plötzlich steht UFC-Boss als Sprecher im Weißen Haus Erst schlug Trump UFC-Boss Dana White als Pressesprecher vor, dann erklärte er es zum Scherz. Nun machte er aus der Panne eine Show im Weißen Haus. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 21:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser Aktion hat Donald Trump (80) die Lacher auf seiner Seite. Erst brachte der US-Präsident seinen langjährigen Freund Dana White (57), Chef der Käfigkampf-Organisation UFC, als neuen Pressesprecher ins Spiel.

Als die Medien darüber berichteten, ruderte Trump zurück: Alles nur ein Scherz! Doch am Montag stand White plötzlich tatsächlich am Rednerpult im Weißen Haus.

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UFC-Boss "zufällig" im Raum

Dass White überhaupt im Weißen Haus war, hatte einen ganz anderen Grund. Der UFC-Boss wollte sich von Trump eine besondere Sammelkarte unterschreiben lassen. Das Einzelstück erinnerte an die UFC-Veranstaltung "Freedom 250", die im Juni 2026 auf dem Gelände des Weißen Hauses stattgefunden hatte.

Der Termin war laut White schon länger geplant. Doch Trump nutzte die Gelegenheit, um die Geschichte noch einmal aufzugreifen. Statt den Wirbel um seinen kuriosen Vorschlag einfach auszusitzen, drehte Trump den Spieß um: Gemeinsam mit White machte er aus seiner eigenen Panne eine kleine Comedy-Show.

Trump macht aus Wirbel eine Show

Trump führte White in den Presseraum, wo der UFC-Boss kurzerhand ans Rednerpult trat. "Wer hat die erste Frage?", rief er den versammelten Journalisten scherzhaft entgegen. Für einen kurzen Moment spielte der Mann, der normalerweise die härtesten Käfigkämpfe der Welt organisiert, tatsächlich den Pressesprecher der USA.

White stellte allerdings gleich klar, dass er "keinerlei politische Ambitionen" habe. Als Trump ihn wegen der ganzen Geschichte angerufen hatte, sei er gerade wegen eines Boxkampfes in London gewesen. Die vergangenen 24 Stunden seien für ihn "der reinste Wahnsinn" gewesen.

Auch Journalisten spielen mit

Auch die Journalisten spielten bei der ungewöhnlichen Pressekonferenz mit. Einer wollte vom UFC-Boss wissen, wie denn ein Käfigkampf zwischen Trump und seinem Vorgänger Joe Biden ausgehen würde.

White lobte zunächst die Härte und Widerstandsfähigkeit seines Freundes Trump, hielt von der Vorstellung aber wenig. "Das wäre sehr schlimm", meinte er. Und fügte ungläubig hinzu: "Ich kann nicht glauben, dass Sie mir tatsächlich solche Fragen stellen."

Trump gibt den tief Enttäuschten

Zum großen Finale wollte Trump es noch einmal wissen: "Dana, möchtest du Pressesprecher der Vereinigten Staaten von Amerika werden?". Nachsatz: "Oder willst du lieber bei dieser lächerlichen UFC bleiben?".

White reagiert in tiefernstem Ton: "Vielen Dank für das Angebot, Sir, ich möchte nicht in die Politik." Trump daraufhin mit gespielter Enttäuschung: "Ich bin am Boden zerstört, das zu hören" – und geht direkt in die Verabschiedung über: "Auf Wiedersehen, Leute".

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Damit war die kleine Vorstellung auch schon wieder vorbei. Trump hatte es geschafft, aus dem Wirbel um seine eigene Personalidee einen gemeinsamen Spaß mit dem UFC-Boss zu machen. Ob der ursprüngliche Vorschlag tatsächlich nur ein Scherz war, bleibt offen. Fest steht: Die Pointe lieferte Trump am Ende gleich selbst.