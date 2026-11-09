i Laut einer geleakten Zahl starben im Krieg mit der Ukraine bereits mehr als 400.000 russische Soldaten. Die Zahl konnte noch nicht unabhängig bestätigt werden. REUTERS/Anton Vaganov Hacker veröffentlichen Zahl Geheimer Kreml-Leak: So viele Soldaten starben im Krieg Zwei proukrainische Hackergruppen haben laut eigenen Angaben insgesamt 23 Terabyte an Daten von der russischen Statistikbehörde Rosstat gestohlen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mittlerweile über viereinhalb Jahren stemmt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Die Verluste auf beiden Seiten sind enorm. Die ukrainische Armee steht wegen ihrer strengen Einberufungen immer wieder in der Kritik, während in Russland ständig Gerüchte über eine neue Mobilisierungswelle kursieren. Offizielle Zahlen zu den gefallenen oder schwer verletzten Soldaten gibt es von keiner Seite.

Wie "20 Minuten" berichtet, haben die beiden Hackergruppen Silent Crow und Kiberpartinasy BY Anfang November Zugriff auf die Server von Rosstat bekommen. Dabei sollen sie die 23 Terabyte an Daten erbeutet haben. Die Auswertung dieser Daten wurde auf der Webseite rosstat-leaks.com veröffentlicht.

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Rosstat streitet Datenklau ab

Die veröffentlichten Statistiken umfassen Daten bis zum 28. August 2026. Ob die Daten echt sind, ist derzeit noch nicht bestätigt. Russische Exilmedien wie Meduza und Mediazona überprüfen aktuell die Echtheit der Unterlagen. Rosstat selbst behauptet, der Cyberangriff sei abgewehrt worden und es seien keine Daten abgeflossen.

Geht man von den geleakten Zahlen aus, sollen im Zuge des russischen Angriffskriegs bereits 450.100 russische Soldaten ums Leben gekommen sein. Das wären rund sechs Tote pro erobertem Quadratkilometer ukrainischem Gebiet. In dieser Zahl sind Söldner aus anderen Ländern allerdings nicht enthalten. Neben nordkoreanischen Truppen kämpfen laut Berichten auch Söldner aus Afrika, Asien und Südamerika für Russland.

Fast eine halbe Million tote Russen – Ausländer nicht eingerechnet

Die Zahl von 450.100 getöteten russischen Soldaten liegt weit über anderen Schätzungen. So kamen Mediazona und BBC Russia Anfang November 2026 auf etwa 280.000 tote russische Soldaten. Diese Schätzung basiert allerdings nur auf öffentlich zugänglichen Quellen wie Todesanzeigen. Die Verantwortlichen weisen daher auch auf eine hohe Dunkelziffer hin.

Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich Zahlen zu russischen Verlusten. Bis 8. November sollen demnach über 1,6 Millionen russische Soldaten getötet oder schwer verletzt worden sein. Diese Zahl passt in etwa zu den geleakten Daten: In modernen Kriegen kommen auf einen Toten meist zwei bis drei Verletzte. Auch der britische Generalstabschef Richard Knighton sprach im September 2026 von 1,5 Millionen russischen Verlusten, wovon ein Drittel gefallen sei.

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Auch Kiew gibt beschönigte Zahlen an

Das russische Verteidigungsministerium hat zuletzt im September 2022 offizielle Zahlen veröffentlicht: Damals wurden knapp 6.000 gefallene russische Soldaten gemeldet. Die ukrainische Regierung nennt zwar öfter eigene Verluste, doch auch hier dürfte die tatsächliche Zahl höher liegen. Im Februar 2026 sprach Präsident Selenski von 55.000 getöteten ukrainischen Soldaten, Ende Juli waren es dann plötzlich nur noch 50.000.

Das Projekt ualosses.org versucht, ähnlich wie Mediazona, die ukrainischen Verluste zu erfassen. Seit Beginn der russischen Invasion sollen demnach bereits über 115.000 ukrainische Soldaten gefallen sein, mehr als 100.000 werden vermisst.