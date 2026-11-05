i US-First-Lady Melania Trump bei einer Rede im Weißen Haus in Washington am 13. November 2025. APA-Images / AFP / SAUL LOEB Für Vermittlung von Waffenruhe Selenskyj verleiht Melania höchsten ukrainischen Orden Die First Lady wird für ihren Einsatz für eine Waffenruhe in der belagerten Stadt Oleschky geehrt. Am Donnerstag empfängt sie erneut Diplomaten. Von Nick Wolfinger 05.11.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ehefrau des US-Präsidenten, Melania Trump (56), wird mitten im Ukraine-Krieg zur gefeierten Vermittlerin! Für ihren Einsatz bei der Waffenruhe von Oleschky zeichnet Präsident Wolodymyr Selenskyj die First-Lady mit dem Orden der Fürstin Olga erster Klasse aus. Es ist die höchste ukrainische Auszeichnung speziell für Frauen.

Kurios: Sowohl Russland als auch die Ukraine loben die 56-Jährige für ihren Einsatz. Doch was Melania Trump tatsächlich zur Waffenruhe beigetragen hat, ist völlig unklar. Keine der beiden Kriegsparteien verriet bisher, welche Rolle sie bei den Verhandlungen konkret spielte.

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"Bedeutender persönlicher Beitrag"

Die Ehrung erfolgte bereits am Montag per Präsidentendekret und wurde am Mittwoch öffentlich bekannt. Eine persönliche Übergabe des Ordens ist bisher nicht bestätigt. Gewürdigt wird Melania Trumps "bedeutender persönlicher Beitrag zur humanitären Unterstützung der Ukraine".

Hintergrund ist unter anderem ihr Einsatz für eine Waffenruhe in der südukrainischen Stadt Oleschky im Gebiet Cherson – aber auch ihr schon länger andauernder Einsatz für verschleppte Kinder.

Melania vermittelt weiter

Indes geht Melanias Einsatz für den Ukraine-Frieden weiter. Noch an diesem Donnerstag empfängt sie Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus. Erwartet werden unter anderem der russische Kreml-Berater Kirill Dmitrijew sowie die Menschenrechtsbeauftragten beider Länder, Dmytro Lubinets und Jana Lantratowa. Auch der ukrainische Abgeordnete Dawyd Arachamija soll teilnehmen.

Melania Trump will zudem um 17 Uhr österreichischer Zeit eine Rede über die jüngste Waffenruhe in Oleschky halten.

Waffenruhe ermöglichte Evakuierung

Die von Russland besetzte Stadt Oleschky war zuletzt Schauplatz einer ungewöhnlichen humanitären Zusammenarbeit zwischen Moskau und Kiew. Eine sechstägige Feuerpause ermöglichte die Evakuierung mehrerer Hundert Menschen aus der schwer getroffenen Stadt.

Nach Angaben des Weißen Hauses hatte Melania Trump die Kontakte zwischen beiden Kriegsparteien eigenständig angestoßen und die Vereinbarung ermöglicht. Sowohl russische als auch ukrainische Vertreter bedankten sich bei der First Lady für ihren Einsatz. Welche Rolle sie bei den Verhandlungen im Detail spielte, blieb allerdings offen.

Einsatz für verschleppte Kinder

Selenskyj würdigte mit der Auszeichnung auch Melania Trumps Bemühungen um ukrainische Kinder, die während des Krieges nach Russland gebracht wurden. Moskau sprach von Evakuierungen, die Ukraine wirft Russland hingegen die Verschleppung Tausender Kinder vor. Melania Trump setzt sich für ihre Rückkehr zu den Familien ein.

Die Bilder des Tages i ?

Bereits 2025 hatte sie erklärt, einen direkten Kommunikationskanal zum russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgebaut zu haben, um die Rückkehr von Kindern zu ihren Familien zu ermöglichen.