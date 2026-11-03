i Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine bei früheren Friedensgesprächen in Abu Dhabi am 23. Jänner 2026. Kommende Woche soll dort erneut verhandelt werden. Reuters / Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court Nach neun Monaten Pause Ukraine-Krieg: Jetzt gibt es wieder Friedensgespräche Neue Hoffnung auf Frieden: Russland, die Ukraine und die USA verhandeln kommende Woche in Abu Dhabi über ein mögliches Ende des Krieges. Von Nick Wolfinger 03.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fast neun Monaten Pause kommt wieder Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges. Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA wollen am 10. und 11. November in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, zu neuen Friedensgesprächen zusammenkommen. Der Kreml bestätigte am Dienstag die Teilnahme Moskaus.

Angekündigt hatte das Treffen bereits am Montag der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X. Trotz anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine und gegenseitiger Cyberattacken soll damit ein neuer Anlauf für eine diplomatische Lösung unternommen werden.

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Putin schickt Vertrauten zu Verhandlungen

Inzwischen steht auch fest, wer die russische Delegation anführen wird: Wladimir Medinski, ein enger Vertrauter und Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin. Das bestätigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

Medinski ist bei den Friedensverhandlungen kein Unbekannter. Bereits bei der letzten Gesprächsrunde im Februar in Genf leitete er die russische Delegation. Auch bei früheren Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges war er für Moskau im Einsatz.

Medinski hatte bereits die russische Delegation bei den Gesprächen im Februar in Genf geleitet. Die neue Verhandlungsrunde findet erneut auf Arbeitsebene statt.

Darum geht es bei den Friedensgesprächen

Im Mittelpunkt der zweitägigen Verhandlungen stehen laut Witkoff Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg, eine mögliche Deeskalation sowie humanitäre Hilfsmaßnahmen. Auch die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem möglichen Frieden sollen besprochen werden.

Das letzte Treffen in diesem Format fand im Februar in Genf statt. Zuvor hatten sich Vertreter der drei Länder bereits zweimal in Abu Dhabi getroffen. Ein entscheidender Durchbruch blieb bisher aus.

USA beraten zuvor mit Europa und NATO

Noch vor den Gesprächen in Abu Dhabi wollen US-Vertreter diese Woche in Brüssel mit Vertretern europäischer Staaten, der NATO und der EU zusammenkommen.

Dabei soll es insbesondere um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die künftige Sicherheitsordnung Europas und den Wiederaufbau des vom Krieg schwer getroffenen Landes gehen.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die neue Verhandlungsrunde tatsächlich eine Annäherung zwischen Moskau und Kiew bringt, ist derzeit völlig offen. Während die diplomatischen Vorbereitungen laufen, gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter.