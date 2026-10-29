i Hunderte ukrainische Drohnen haben in der Nacht Kurs auf die russische Hauptstadt genommen. (Symbolbild) Reuters Gegenangriff gestartet Ukraine überzieht Russland mit massivem Drohnen-Hagel Massiver Angriff auf Russland! Moskau meldet über 1.200 abgewehrte Drohnen. Auch Flughäfen waren betroffen. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hunderte ukrainische Drohnen haben in der Nacht Kurs auf die russische Hauptstadt genommen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin meldete insgesamt 613 Fluggeräte, die in Richtung der Hauptstadtregion unterwegs gewesen sein sollen. 231 davon seien beim Anflug auf Moskau abgeschossen worden.

Auch der Flugverkehr blieb von den Angriffen nicht verschont. Drei der vier Flughäfen der russischen Hauptstadt mussten in der Nacht Einschränkungen hinnehmen.

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Über 1.200 Drohnen abgewehrt

Das russische Verteidigungsministerium spricht von insgesamt 1.214 abgewehrten ukrainischen Drohnen. Damit dürfte es sich nach russischer Darstellung um einen der bisher größten Gegenangriffe der Ukraine handeln.

Auch weit entfernt von Moskau gab es Drohnenalarm. In Sterlitamak in der Teilrepublik Baschkortostan meldeten die Behörden acht abgewehrte Fluggeräte. Trümmerteile landeten auf einem Firmengelände und verursachten leichte Schäden. Die Stadt war bereits früher mehrfach angegriffen worden.

Die Ukraine kämpft seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Dabei nimmt sie immer wieder auch Ziele tief im russischen Hinterland ins Visier.