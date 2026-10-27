i Studenten werden mit großen Versprechen gelockt, doch am Ende droht der Fronteinsatz. (Symbolbild) Reuters Falsche Versprechen Putin lockt Studenten eiskalt in blutige Kriegsfalle Russlands Armee wirbt gezielt an Hochschulen um neue Soldaten. Studenten werden mit großen Versprechen gelockt, doch am Ende droht der Fronteinsatz. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russische Studenten geraten offenbar zunehmend ins Visier der Armee. An mehr als 200 Hochschulen im Land wird gezielt um Nachwuchs für den Krieg gegen die Ukraine geworben. Dabei werden finanzielle Vorteile und ein zeitlich begrenzter Militärdienst in Aussicht gestellt. Doch die tatsächlichen Bedingungen könnten für die jungen Menschen ganz anders aussehen.

Statt Drohneneinheit droht Fronteinsatz

Wie das russische Oppositionsmedium "Verstka" berichtet, sollen die Studenten mit hohen Gehältern, dem Erhalt ihres Studienplatzes und einer Entlassung nach zwölf Monaten überzeugt werden. Auch ein Einsatz in Drohneneinheiten weit entfernt von den Kämpfen wird ihnen angeboten.

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Die Verträge haben allerdings einen Haken. Bei den vermeintlichen Sondervereinbarungen handelt es sich um gewöhnliche Militärverträge. Die Zusage, nach einem Jahr wieder aussteigen zu können, findet sich lediglich in einem Anhang. Ob sich die Studenten tatsächlich darauf verlassen können, wird von Experten angezweifelt.

Hinzu kommt, dass die Entscheidung über den Einsatzort erst nach der Unterschrift fällt. Wer die anschließende Prüfung für eine Drohneneinheit nicht schafft, kann laut Militärjurist Artjom Klyga zur Infanterie versetzt werden. Damit wäre auch ein Einsatz direkt an der Front möglich.

Selbst Eltern werden eingeschaltet

Nach den Recherchen von "Verstka" bleibt es nicht bei freiwilligen Informationsveranstaltungen. Studenten sollen während des Unterrichts zu Rekrutierungsterminen gebracht werden. Bei schlechten Prüfungsergebnissen wird ihnen teilweise mit dem Ausschluss von der Hochschule gedroht. Ein Armeevertrag wird dann als Ausweg präsentiert.

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Auch persönliche Gespräche mit Lehrkräften sollen dazu dienen, junge Menschen zum Militärdienst zu bewegen. Teilweise werden sogar Angehörige in die Überzeugungsarbeit einbezogen.

Manche Hochschulen versuchen zudem, mit weiteren finanziellen Vergünstigungen Interessenten zu gewinnen. Dazu zählen etwa Hilfen bei Stipendien oder der Wegfall von Studiengebühren. Ob die versprochenen Vorteile am Ende tatsächlich eingehalten werden, bleibt jedoch fraglich.