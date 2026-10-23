i Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und Präsident Wladimir Putin. REUTERS Ukraine-USA-Russland Kreml verkündet Friedens-Verhandlungen in Abu Dhabi Russland, die USA und die Ukraine sollen im November in Abu Dhabi über Frieden verhandeln. Auch eine Beteiligung Europas ist möglich. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kreml hat neue Details zu den geplanten Friedensgesprächen über den Ukraine-Krieg bekannt gegeben. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag (23. Oktober) erklärte, sollen Vertreter Russlands, der USA und der Ukraine in der ersten Novemberhälfte in Abu Dhabi an einem Tisch sitzen.

Die Verhandlungen sind demnach in einem trilateralen Format geplant. Eine Beteiligung europäischer Staaten ist allerdings nicht ausgeschlossen.

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Kreml schließt Europa nicht aus

"Nichts kann von vornherein ausgeschlossen werden", erklärte Peskow auf die Frage, ob auch europäische Vertreter an den Gesprächen teilnehmen könnten.

Der Kreml-Sprecher stellte jedoch klar, dass derzeit ein Treffen zwischen drei Parteien vorgesehen sei. "Diese Verhandlungen, die wir besprechen und die für die erste Novemberhälfte in Abu Dhabi geplant sind, werden in einem trilateralen Format stattfinden", so Peskow.

Sicherheitsgarantien im Mittelpunkt

Im Zentrum der geplanten Gespräche sollen Sicherheitsgarantien für Russland und die Ukraine nach einem möglichen Friedensschluss stehen. Dabei könnte auch die künftige Sicherheitsordnung in Europa eine wichtige Rolle spielen.

Ob europäische Staaten tatsächlich einen Platz am Verhandlungstisch erhalten, bleibt vorerst offen. Eine entsprechende Erweiterung des Formats schließt Moskau zumindest nicht grundsätzlich aus.

Ein konkreter Termin für das Treffen in Abu Dhabi wurde noch nicht genannt. Auch eine Bestätigung der geplanten Gespräche durch Washington und Kiew liegt auf Grundlage der bisherigen Angaben nicht vor.