Ukraine-Krieg: Trump verkündet sofortige "Waffenruhe"

US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, Russland und die Ukraine hätten sich auf eine sogenannte "Energie-Waffenruhe" geeinigt.
Die Vereinbarung trete laut Reuters mit sofortiger Wirkung in Kraft, schrieb Trump in einem Beitrag in sozialen Medien. Weitere Einzelheiten nannte der US-Präsident zunächst nicht.
Was die angekündigte Feuerpause konkret umfasst, blieb damit offen. Eine unmittelbare Bestätigung aus Kiew oder Moskau gab es vorerst ebenfalls nicht.
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