i Was die von Trump angekündigte Feuerpause konkret umfasst, ist noch offen. REUTERS Doch viele Fragen offen Ukraine-Krieg: Trump verkündet sofortige "Waffenruhe" Donald Trump verkündet eine sofortige "Energie-Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine. Bestätigt ist die Einigung bisher nicht. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, Russland und die Ukraine hätten sich auf eine sogenannte "Energie-Waffenruhe" geeinigt.

Die Vereinbarung trete laut Reuters mit sofortiger Wirkung in Kraft, schrieb Trump in einem Beitrag in sozialen Medien. Weitere Einzelheiten nannte der US-Präsident zunächst nicht.

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Was die angekündigte Feuerpause konkret umfasst, blieb damit offen. Eine unmittelbare Bestätigung aus Kiew oder Moskau gab es vorerst ebenfalls nicht.

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