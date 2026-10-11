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Was die von Trump angekündigte Feuerpause konkret umfasst, ist noch offen.
Was die von Trump angekündigte Feuerpause konkret umfasst, ist noch offen.
REUTERS
Doch viele Fragen offen

Ukraine-Krieg: Trump verkündet sofortige "Waffenruhe"

Donald Trump verkündet eine sofortige "Energie-Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine. Bestätigt ist die Einigung bisher nicht.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
11.10.2026, 16:34
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US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, Russland und die Ukraine hätten sich auf eine sogenannte "Energie-Waffenruhe" geeinigt.

Die Vereinbarung trete laut Reuters mit sofortiger Wirkung in Kraft, schrieb Trump in einem Beitrag in sozialen Medien. Weitere Einzelheiten nannte der US-Präsident zunächst nicht.

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Was die angekündigte Feuerpause konkret umfasst, blieb damit offen. Eine unmittelbare Bestätigung aus Kiew oder Moskau gab es vorerst ebenfalls nicht.

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red,Akt. 11.10.2026, 16:36, 11.10.2026, 16:34
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