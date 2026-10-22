i Putins Truppen befinden sich im Vormarsch. (Symbolbild) Reuters Putin im Vormarsch Ukraine ordnet Evakuierung von zwei Städten an Russlands Armee rückt weiter vor. In zwei wichtigen Städten im Osten der Ukraine müssen Familien mit Kindern nun ihre Häuser verlassen. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die russischen Truppen rücken im Osten der Ukraine weiter vor. Für Familien mit Kindern wird die Lage in der Region Donezk zunehmend gefährlich. Die ukrainischen Behörden haben deshalb die Evakuierung aus den Städten Kramatorsk und Slowjansk angeordnet.

Betroffen sind laut Regionalgouverneur Wadym Filaschkin mittlerweile "alle Ortschaften der Ballungsräume Kramatorsk und Slowjansk". Das teilte er am Donnerstag über Telegram mit.

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Russische Angriffe jeden Tag

Die Sicherheitslage spitzt sich nach Angaben des Gouverneurs immer weiter zu. Russland nehme die beiden Städte "jeden Tag" unter Beschuss. Filaschkin warnt eindringlich: "Mit Kindern vor Ort zu bleiben stellt ein nicht zu rechtfertigendes Risiko dar."

Kramatorsk und Slowjansk gelten als die wichtigsten verbliebenen Städte unter ukrainischer Kontrolle in der Region Donezk. Russland will das gesamte Gebiet einnehmen und konnte dort zuletzt kontinuierlich weitere Geländegewinne erzielen.