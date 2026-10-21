i US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin beim APEC Gipfel 2017. Nun soll es ebendort ein Wiedersehen geben. REUTERS Nukleare Abrüstung Putin will mit Trump über Atomwaffen reden Moskau will Gespräche über die Begrenzung von Atomwaffen wiederbeleben. Ein Treffen mit Trump in China soll dies ermöglichen. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kremlchef Wladimir Putin strebt ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump zur nuklearen Abrüstung an.

Moskau habe immer wieder die Notwendigkeit einer dringenden Wiederaufnahme des Dialogs zu Fragen der strategischen Stabilität betont.

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Trump zeigt sich offen für einen Dreiergipfel mit Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Ein Treffen der drei größten Atommächte zur nuklearen Abrüstung sei "eine sehr gute Sache für die Welt", die er jederzeit angehen würde.

Wie n-tv berichtet, strebt Russland ein Treffen am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen im November an. China bestätigte die Pläne für ein solches Treffen bisher nicht.

Kremlsprecher warnt vor Gefahr

"Zum ersten Mal seit langer Zeit steht die Welt ohne diese vertragliche Rechtsgrundlage da. Das ist äußerst gefährlich, und wir müssen rechtzeitig mit den Verhandlungen beginnen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Agentur Interfax.

Neben der nuklearen Abrüstung könnte auch der Ukraine-Krieg Thema sein. Trump-Unterhändler Steve Witkoff soll heute in Oslo mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Danach werde er in Russland erwartet.

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Die Ukraine betont weiterhin, dass es keine Verhandlungen über ihr Land ohne eine Beteiligung Kiews geben könne. Auch Kremlsprecher Peskow hatte erklärt, dass die Ukraine bei möglichen Verhandlungen mitzureden habe.